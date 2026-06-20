Τρόμος στο Σικάγο – Τουλάχιστον 12 τραυματίες όταν όχημα σταμάτησε και άνοιξε πυρ δίπλα σε συγκεντρωμένο πλήθος
Σε κρίσιμη κατάσταση δυο άτομα
Τρόμος επικράτησε στο Σικάγο των ΗΠΑ όταν όχημα σταμάτησε και άνοιξε πυρ δίπλα σε συγκεντρωμένο πλήθος.
Το SUV απομακρύνθηκε από τη γειτονιά South Side, αφήνοντας δύο άνδρες σε κρίσιμη κατάσταση μετά τους πυροβολισμούς όπως ανέφερε η αστυνομία σε δελτίο τύπου. Ο ένας έφερε τραύμα από πυροβολισμό στον μηρό.
Οι οκτώ άνδρες και οι τέσσερις γυναίκες της ομάδας έχουν ηλικία από 17 έως 47 ετών ενώ νοσηλεύονται σε τέσσερα νοσοκομεία.
πηγή στην Google
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