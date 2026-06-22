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Φιλιππίνες: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο (βίντεο)

Συνελήφθη ένας ανήλικος ως ύποπτος

Φιλιππίνες: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο (βίντεο)
Χρήστος Παπαδόπουλος
UPD: 09:34

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Εθνικό Λύκειο Σαν Χοσέ στην πόλη Τακλομπάν των Φιλιππινών το πρωί της Δευτέρας, 21 Ιουνίου, με τρεις ανθρώπους να σκοτώνονται και πέντε να τραυματίζονται.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ένας από τους δύο φερόμενους ως υπόπτους να βρίσκεται τώρα υπό κράτηση.

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Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 9 π.μ. (τοπική ώρα) εντός του σχολικού χώρου. Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας από τους υπόπτους, ένας ανήλικος, με βεβαρημένο ποινικό μητρώο, συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό, ενώ ένας άλλος ύποπτος παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με μια αρχική αναφορά από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν αμέσως μόλις έλαβαν πληροφορίες για τους πυροβολισμούς. Επιβεβαίωσαν ότι οκτώ άτομα χτυπήθηκαν από πυροβολισμούς. Τρία θύματα πέθαναν, ενώ πέντε άλλα υπέστησαν τραυματισμούς και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε ιατρικές εγκαταστάσεις για νοσηλεία. 

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τις ταυτότητες των θυμάτων. 

Έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου υπόπτου.

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