Φιλιππίνες: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο (βίντεο)

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Εθνικό Λύκειο Σαν Χοσέ στην πόλη Τακλομπάν των Φιλιππινών το πρωί της Δευτέρας, 21 Ιουνίου, με τρεις ανθρώπους να σκοτώνονται και πέντε να τραυματίζονται.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ένας από τους δύο φερόμενους ως υπόπτους να βρίσκεται τώρα υπό κράτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 9 π.μ. (τοπική ώρα) εντός του σχολικού χώρου. Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας από τους υπόπτους, ένας ανήλικος, με βεβαρημένο ποινικό μητρώο, συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό, ενώ ένας άλλος ύποπτος παραμένει ασύλληπτος.

GRAPHIC: Multiple shots fired as students shelter in place during shooting at school (SJNHS) in Tacloban, Philippines.



One suspect was taken into custody and another remains at large.



At least 3 dead, 5 injured, police say. pic.twitter.com/tFM5SjaMJ9— Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 22, 2026

Σύμφωνα με μια αρχική αναφορά από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν αμέσως μόλις έλαβαν πληροφορίες για τους πυροβολισμούς. Επιβεβαίωσαν ότι οκτώ άτομα χτυπήθηκαν από πυροβολισμούς. Τρία θύματα πέθαναν, ενώ πέντε άλλα υπέστησαν τραυματισμούς και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε ιατρικές εγκαταστάσεις για νοσηλεία.

School Shooting Philippines



Multiple suspected gunmen have opened fired at the San Jose National High School in Tacloban City.



At least three fatalities have been reported. One of the alleged shooters was apprehended by authorities with the help of nearby locals…— Pacific Wire (@ChynoNews) June 22, 2026

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τις ταυτότητες των θυμάτων.

🇵🇭 Three students were killed and five others wounded in a shooting at San Jose National High School in Tacloban City, Philippines.



A minor suspect has been arrested, while police continue their search for a second suspect. pic.twitter.com/dC2D5YLvIu ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 22, 2026

Έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου υπόπτου.