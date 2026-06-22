Φιλιππίνες: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο (βίντεο)
Συνελήφθη ένας ανήλικος ως ύποπτος
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Εθνικό Λύκειο Σαν Χοσέ στην πόλη Τακλομπάν των Φιλιππινών το πρωί της Δευτέρας, 21 Ιουνίου, με τρεις ανθρώπους να σκοτώνονται και πέντε να τραυματίζονται.
Σύμφωνα με τις Αρχές, ένας από τους δύο φερόμενους ως υπόπτους να βρίσκεται τώρα υπό κράτηση.
Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 9 π.μ. (τοπική ώρα) εντός του σχολικού χώρου. Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας από τους υπόπτους, ένας ανήλικος, με βεβαρημένο ποινικό μητρώο, συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό, ενώ ένας άλλος ύποπτος παραμένει ασύλληπτος.
GRAPHIC: Multiple shots fired as students shelter in place during shooting at school (SJNHS) in Tacloban, Philippines.
One suspect was taken into custody and another remains at large.
At least 3 dead, 5 injured, police say. pic.twitter.com/tFM5SjaMJ9— Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 22, 2026
Σύμφωνα με μια αρχική αναφορά από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν αμέσως μόλις έλαβαν πληροφορίες για τους πυροβολισμούς. Επιβεβαίωσαν ότι οκτώ άτομα χτυπήθηκαν από πυροβολισμούς. Τρία θύματα πέθαναν, ενώ πέντε άλλα υπέστησαν τραυματισμούς και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε ιατρικές εγκαταστάσεις για νοσηλεία.
School Shooting Philippines
Multiple suspected gunmen have opened fired at the San Jose National High School in Tacloban City.
At least three fatalities have been reported. One of the alleged shooters was apprehended by authorities with the help of nearby locals…— Pacific Wire (@ChynoNews) June 22, 2026
Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τις ταυτότητες των θυμάτων.
🇵🇭 Three students were killed and five others wounded in a shooting at San Jose National High School in Tacloban City, Philippines.
A minor suspect has been arrested, while police continue their search for a second suspect. pic.twitter.com/dC2D5YLvIuΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— World Insights (@WorldInsights_) June 22, 2026
Έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου υπόπτου.
πηγή στην Google
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