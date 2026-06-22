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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παρουσίαση Ομπράντοβιτς: Η ατάκα του Ζοτς σε άπταιστα ελληνικά – “Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος ε;” (βίντεο)

Μίλησε για την υποδοχή του κόσμου στο Τ Center

Παρουσίαση Ομπράντοβιτς: Η ατάκα του Ζοτς σε άπταιστα ελληνικά – “Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος ε;” (βίντεο)
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εμφανίστηκε συγκινημένος και χαρούμενος κατά την παρουσίαση του από τον Παναθηναϊκό το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6).

Το “τριφύλλι” και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρουσίασε τον Μίδα του Ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Telekom Center Athens. Μάλιστα, ο Σέρβος προπονητής κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του, είδε τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και του απευθύνθηκε σε άπταιστα ελληνικά.

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«Είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν περίμενα ότι θα ήταν κόσμος ούτε ότι θα ήταν κάτι τόσο ξεχωριστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα κάνουν κάθε φορά.  Είμαι έτοιμος να δουλέψω.

Κύριε Αλβέρτη είσαι έτοιμος ε;;;» είπε λέγοντας την τελευταία ατάκα σε άπταιστα ελληνικά.

Αμέσως η αίθουσα του χάρισε ένα ζεστό χειροκρότημα.

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