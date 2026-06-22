Παραίτηση Στάρμερ στην Βρετανία: Ο Φάρατζ ζητάει άμεσα εκλογές – “Οι πολίτες δεν δέχονται να τους θεωρούν ανόητους”

Την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στην Βρετανία ζήτησε ο ακροδεξιός ηγέτης του Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Σε ανάρτηση του στην προσωπική του πλατφόρμα στο Substack, ο Φάρατζ τόνισε πως οι Βρετανοί ψηφοφόροι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο πολιτικό σύστημα και κάλεσε τον διάδοχο του Κιρ Στάρμερ να προκηρύξει γενικές εκλογές

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«Ο Στάρμερ δεν είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που ανέτρεψα και δεν θα είναι ο τελευταίος. Ντέιβιντ Κάμερον. Τερέζα Μέι. Ρίσι Σούνακ. Και ο επόμενος θα είναι ο Άντι Μπέρναμ», ανέφερε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στην παραίτηση Στάρμερ.

«Αυτό που δεν καταλαβαίνει η πολιτική τάξη είναι ότι οι ψηφοφόροι δεν δέχονται να τους θεωρούν ανόητους. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να θεωρούν δεδομένες τις ψήφους των πολιτών που τους στήριξαν και στη συνέχεια να τους προδίδουν μόλις αποκτήσουν την εξουσία. Η πολιτική βασίζεται στην εμπιστοσύνη», σημείωσε. Reform demands an election, and we are ready to deliver radical change.



If Labour thinks it can shove another professional politician into No 10, it has another thing coming.



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Ο επικεφαλής του Reform UK τόνισε ότι η Βρετανία δεν έχει την πολυτέλεια να βιώνει βδομάδες πολιτικής αβεβαιότητας, επιμένοντας ότι η μόνη λύση είναι η άμεση προσφυγή στις κάλπες.

«Γι’ αυτό ζητώ τη διεξαγωγή γενικών εκλογών το συντομότερο δυνατό», κατέληξε.