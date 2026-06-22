Βρετανία: Πώς θα επιλεγεί ο διάδοχος του Στάρμερ, ποιος είναι το φαβορί – Τα επόμενα βήματα για τους Εργατικούς

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών, με τον νέο επικεφαλής του κόμματος να αναμένεται να έχει οριστεί πριν τον Σεπτέμβριο, όταν το κοινοβούλιο ξεκινά ξανά τις εργασίες του μετά το καλοκαίρι, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο ώστε η χώρα να αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό της σε διάστημα 10 ετών.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια:

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Πώς λειτουργεί μια αναμέτρηση για την ηγεσία;

Όποιος υποψήφιος επιθυμεί να αντικαταστήσει τον Στάρμερ θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη του 20% των βουλευτών των Εργατικών. Με το Εργατικό Κόμμα να καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή 403 έδρες, αυτό αντιστοιχεί σε 81 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα ποσοστά υποστήριξης από τις τοπικές οργανώσεις του Εργατικού Κόμματος και από συνδικάτα.

Ποιος αποφασίζει για τον νικητή;

Εάν υπάρξουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, ο νικητής αναδεικνύεται με τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Εργατικού Κόμματος και οι φίλα προσκείμενοι προς την παράταξη. Ο νικητής αναδεικνύεται στη συνέχεια πρωθυπουργός.

Πόσο θα διαρκέσει αυτό;

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Αν και το χρονοδιάγραμμα επισήμως καθορίζεται από το αρμόδιο κομματικό όργανο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι υποψηφιότητες θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και θα κλείσουν πριν τη θερινή διακοπή των εργασιών του κοινοβουλίου, που έχει οριστεί για τις 16 Ιουλίου.

Ο ίδιος δήλωσε ότι εάν πρόκειται να υπάρξει αναμέτρηση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την εκ νέου σύγκληση του κοινοβουλίου μετά τη θερινή διακοπή, κάτι που προγραμματίζεται για την 1η Σεπτεμβρίου.

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Τι συμβαίνει αν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος;

Εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος που συγκεντρώνει το απαιτούμενο ποσοστό υποστήριξης, τότε δεν διενεργείται εκλογική διαδικασία. Ο υποψήφιος αναδεικνύεται, χωρίς αντίπαλο, ηγέτης των Εργατικών και γίνεται πρωθυπουργός.

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Αυτός είναι ο πιθανότερος διάδοχος του Κιρ Στάρμερ

Επικρατέστερος διάδοχος του Κιρ Στάρμερ είναι ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος λίγη ώρα μετά την παραίτηση του Βρετανού πρωθυοπουργού ανακοίνωσε κι επίσημα την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των Εργατικών και του πρωθυπουργικού θώκου.

Ο ίδιος πριν από λίγες ημέρες επικράτησε σε ειδική εκλογική αναμέτρηση σε περιφέρεια του Μάντσεστερ για μια έδρα στη Βουλή των Κοινοτήτων, εξέλιξη που του επέτρεψε να διεκδικήσει την ηγεσία στο Εργατικό Κόμμα, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει όσο ήταν δήμαρχος.

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Η πορεία του Άντι Μπέρναμ στους Εργατικούς άρχισε επί Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν, ενώ αποχώρησε από το βρετανικό κοινοβούλιο το 2017 και εξελέγη δήμαρχος του Μάντσεστερ.

Ο ίδιος έγινε γνωστός ως «Βασιλιάς του Βορρά» («King of the North») και κατά τη διάρκεια της θητείας του προώθησε έργα υποδομών, ενίσχυσε τις δημόσιες μεταφορές και προσέλκυσε επενδύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε σχέση με τον Κιρ Στάρμερ θεωρείται πιο αριστερός και εφόσον αναδειχθεί στην ηγεσία των Εργατικών θα πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ των διαφορετικών τάσεων στο κόμμα.