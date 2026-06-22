Μητέρα της Έμμας για τον βανδαλισμό του μνημείου του Αντώνη Καργιώτη: “Όσο κι αν προσπαθούν, δεν θα ξεχαστούν”

Ανάρτηση για την απομάκρυνση του μνημείου που είχε δημιουργηθεί στη μνήμη του Αντώνη Καργιώτη στο λιμάνι του Πειραιά έκανε η μητέρα της 21χρονης Έμμας, της φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι ο 36χρονος έχασε τη ζωή του τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν μέλη του πληρώματος του επιβατηγού πλοίου “Blue Horizon” τον απώθησαν από τον καταπέλτη στη θάλασσα.

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Στην ανάρτησή της η Κέλλυ Καμπάκη δημοσίευσε φωτογραφίες που, όπως αναφέρει, απεικονίζουν την κατάσταση του μνημείου πριν και μετά την απομάκρυνσή του από το σημείο της Πύλης Ε3, σημειώνοντας ότι το μνημείο είχε βανδαλιστεί επανειλημμένα και υποστηρίζει ότι, μετά από 14 περιστατικά φθοράς, «την 15η τα εξαφάνισαν όλα».

Παράλληλα, συνέδεσε την υπόθεση με τους βανδαλισμούς που έχουν σημειωθεί κατά καιρούς στο σημείο της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η κόρη της Έμμα, αφήνοντας αιχμές για όσους επιθυμούν να σβήσουν τη μνήμη των θυμάτων.

«Όπως και στην περίπτωση της Έμμας στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης, κάποιοι προφανώς δεν θέλουν να θυμούνται. Όμως ο Αντώνης και η Έμμα, όσο και να προσπαθούν να σβήσουν τα ίχνη τους, δεν θα ξεχαστούν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Αυτό είναι το πριν και το μετά του μνημείου του Αντώνη Καρυώτη στο λιμάνι του Πειραιά Πύλη Ε3 εκεί που είναι τα Κρητικά καράβια!

Εκεί που δολοφόνησαν τον Αντώνη εν ψυχρό σπρώχνοντας τον στο νερό ενώ δεν ήξερε κολύμπι !!

Μετά από 14 βανδαλισμούς την 15η τα εξαφάνισαν όλα !!

Οπως και στην περίπτωση της #Εμμα στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης κάποιοι προφανώς δεν θέλουν να θυμούνται … όμως ο Αντώνης και η Εμμα όσο και να προσπαθούν να σβήσουν τα ίχνη τους ΔΕ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΟΥΝ !»