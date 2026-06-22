Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των Εργατικών μετά την παραίτηση Στάρμερ
Με την υποστήριξη του πρώην υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ
Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των Εργατικών, μετά την παραίτηση Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ και έλαβε την υποστήριξη του μόνου άλλου ήδη δεδηλωμένου υποψηφίου, του πρώην υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ.
Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ο Κιρ προσέφερε τεράστιες υπηρεσίες στη χώρα μας και θέλω να τον ευχαριστήσω για την ηγεσία και την αφοσίωσή του σε μια τόσο δύσκολη περίοδο.
Η απόφασή του σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεταβατικής περιόδου και είναι σημαντικό αυτή η διαδικασία να διεξαχθεί με τάξη και υπευθυνότητα.
Θα θέσω υποψηφιότητα στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας».
Keir has given huge service to our country and I want to thank him for his leadership and dedication during such a challenging period.
His decision marks the beginning of a transition and it is important that this process is conducted in an orderly and responsible way. I will…— Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) June 22, 2026
Ο μόνο άλλο στέλεχος των Εργατικών που είχε δηλώσει την υποψηφιότητά του, ο Γουές Στρίτινγκ, του προσέφερε την υποστήριξή του. «Μπορούμε να σηκώσουμε τα μανίκια και να τον βοηθήσουμε να θέσει σε εφαρμογή την αλλαγή που έχουν ανάγκη το κόμμα μας και η χώρα μας. Αυτή είναι η επιλογή που κάνω και ελπίζω πως όλοι θα υποστηρίξουν επίσης τον Άντι», έγραψε σε επιστολή του, την οποία ανήρτησε στο X.
Ο Στρίτινγκ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Μάιο από την κυβέρνηση Στάρμερ, είχε προηγουμένως ανακοινώσει πως θα είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε αναμέτρηση για την πρωθυπουργία.
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