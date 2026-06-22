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ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των Εργατικών μετά την παραίτηση Στάρμερ

Με την υποστήριξη του πρώην υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ

Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των Εργατικών μετά την παραίτηση Στάρμερ
EPA
Χρήστος Παπαδόπουλος
UPD: 13:51

Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των Εργατικών, μετά την παραίτηση Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ και έλαβε την υποστήριξη του μόνου άλλου ήδη δεδηλωμένου υποψηφίου, του πρώην υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ο Κιρ προσέφερε τεράστιες υπηρεσίες στη χώρα μας και θέλω να τον ευχαριστήσω για την ηγεσία και την αφοσίωσή του σε μια τόσο δύσκολη περίοδο.

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Η απόφασή του σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεταβατικής περιόδου και είναι σημαντικό αυτή η διαδικασία να διεξαχθεί με τάξη και υπευθυνότητα.

Θα θέσω υποψηφιότητα στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας».

Ο μόνο άλλο στέλεχος των Εργατικών που είχε δηλώσει την υποψηφιότητά του, ο Γουές Στρίτινγκ, του προσέφερε την υποστήριξή του. «Μπορούμε να σηκώσουμε τα μανίκια και να τον βοηθήσουμε να θέσει σε εφαρμογή την αλλαγή που έχουν ανάγκη το κόμμα μας και η χώρα μας. Αυτή είναι η επιλογή που κάνω και ελπίζω πως όλοι θα υποστηρίξουν επίσης τον Άντι», έγραψε σε επιστολή του, την οποία ανήρτησε στο X.

Ο Στρίτινγκ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Μάιο από την κυβέρνηση Στάρμερ, είχε προηγουμένως ανακοινώσει πως θα είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε αναμέτρηση για την πρωθυπουργία.

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