Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί: Πότε φορολογείται η μεταφορά χρημάτων

Ως άτυπη δωρεά μπορεί να θεωρήσει η Εφορία σε ορισμένες περιπτώσεις τη μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό.

Αν συμβεί αυτό και ιδίως αν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος δεν έχει συνεισφέρει οικονομικά στον αρχικό κοινό λογαριασμό, μπορεί να ενεργοποιηθούν διαδικασίες ελέγχου και να επέλθει καταλογισμός φόρου δωρεάς.

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Σύμφωνα με μια απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), μετά από προσφυγή φορολογούμενου, αναδείχθηκε η περίπτωση μεταφοράς ποσού ύψους 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό (πατέρας, μητέρα, κόρη και γιος) σε νέο κοινό λογαριασμό του γιού και της συζύγου του.

Η ΔΕΔ καταδίκασε την προσφυγή, τονίζοντας ότι αν ο συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού δεν έχει συμμετάσχει στις καταθέσεις, τότε η μεταφορά χρημάτων σε ατομικό λογαριασμό μπορεί να θεωρηθεί φορολογική δωρεά.

Όπως προβλέπει ο νόμος, η μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό, όταν δεν έχει προέλθει από τη συνεισφορά του παραλήπτη, μπορεί να προκαλέσει φορολόγηση.

Σημειώνεται ότι οι χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ προς συγγενείς πρώτου βαθμού απαλλάσσονται από φόρο, εφόσον γίνουν μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλωθούν με ακρίβεια.

Όμως, αν η γονική παροχή γίνεται με μετρητά, χωρίς τραπεζικό έμβασμα, επιβάλλεται φόρος 10% χωρίς δυνατότητα αφορολόγητης απαλλαγής.

Υπενθυμίζεται ότι οι αποστολές μικρών χρηματικών ποσών από γονείς προς παιδιά με συστήματα άμεσων πληρωμών (IRIS), για καθημερινές ανάγκες, δεν θεωρούνται δωρεά και δεν απαιτούν δήλωση, ειδικά αν το παιδί είναι προστατευόμενο μέλος.

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Η Εφορία εξετάζει βάζει στο “μικροσκόπιο” περιπτώσεις κατά τις οποίες τα χρήματα μεταφέρονται διαδοχικά μεταξύ συγγενών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν γίνεται εκμετάλλευση του αφορολόγητου. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, μπορεί να επιβληθεί φόρος 20%.

Επίσης, προσοχή απαιτείται όταν τα χρήματα καταλήγουν σε κοινό λογαριασμό τρίτου προσώπου, καθώς αν αποδειχθεί ότι αυτό το πρόσωπο επωφελήθηκε, μπορεί να καταλογιστεί φόρος δωρεάς.