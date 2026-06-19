Μενίδι: Ομόφωνα ένοχος ο βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου – Αθώος ο δεύτερος

Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα που δέχθηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο προαύλιο του σχολείου του στο Μενίδι.

Η Πρόεδρος της έδρας έκανε λόγο «για πολύ δύσκολη απόφαση», τονίζοντας ωστόσο ότι ήταν ομόφωνη. Αθωώθηκε ο συγκατηγορούμενος του, όπως ακριβώς νωρίτερα ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί ε μια αγόρευση – καταπέλτη για τους κατηγορούμενος του εγκλήματος στο Μενίδι.

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Στην αγόρευση του, ο εισαγγελέας κ. Κασάπης είπε: «Το γεγονός ότι ένα παιδί που σκοτώθηκε άδικα και γι’αυτό ένας άνθρωπος πρέπει να πάει φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του, δεν είναι χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς, είναι απόδειξη αποτυχίας όλης της κοινωνίας, οπότε θέλει περίσκεψη».

Έπειτα προσπάθησε να βάλει τους δικαστές στη θέση της οικογένειας κατά το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2017, στο προαύλιο του 6ου δημοτικού σχολείου Μενιδίου. «Θα πρέπει να βάλετε τον εαυτό σας στη θέση του τι συνέβαινε σε εκείνο το σχολείο, είναι ένα θεατρικό, είναι γονείς, είναι παιδιά, είναι όλοι χαρούμενοι και ξαφνικά ένα παιδί πέφτει και τρέχει αίμα και κανείς δε μπορεί να το σταματήσει», είπε συγκλονίζοντας ο εισαγγελέας της έδρας, στηλιτεύοντας την τακτική πολλών μαρτύρων που κατέθεσαν στο δικαστήριο και όπως είπε φοβήθηκαν να υποδείξουν τη συγκεκριμένη οικογένεια Ρομά ως τους υπαίτιους για τους πυροβολισμούς.