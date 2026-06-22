Παρουσίαση Ομπράντοβιτς: Η απίθανη ατάκα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου – “Μεγάλος μας αντίπαλος η Ρεάλ, να την περάσουμε σε κατακτήσεις”

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ρωτήθηκε για τον μεγάλο αντίπαλο του Παναθηναϊκού κατά την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς στην επίσημη συνέντευξη τύπου.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν κοιτάει τι κάνουν οι άλλοι. Επιπροσθέτως τόνισε πως ο μεγάλος αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι η Ρεάλ και ότι θα ήθελαν να τη φτάσουν μέσα στα επόμενα χρόνια σε κατακτήσεις EuroLeague.

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«Δεν κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι. Ο μεγάλος αντίπαλός μας, για τη Ρεάλ φαντάζομαι μιλάτε, έχασε τον τελικό της EuroLeague, με τον Ζέλικο θυμάμαι παλαιότερα να λέει πως πρέπει να τους περάσουμε στα ευρωπαϊκά. Βεβαιώς θέλουμε να τους περάσουμε στα ευρωπαϊκά. Ο Ζέλικο είναι αυτός που ξέρει πως θα γίνει αυτό και πως θα το φέρει εις πέρας. Και μακάρι να είμαστε κάποια στιγμή εδώ μαζί και να το πανηγυρίζουμε».