ΗΠΑ: Αυτοκίνητο παρέσυρε στέλεχος της ICE – Ο πράκτορας άνοιξε πυρ κατά του οδηγού

Σήμανε συναγερμός την Δευτέρα (15/06), στις 09:30 το πρωί, στην κομητεία Όσεαν του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, διότι ένα άτομο με το όχημα του χτύπησε ένα στέλεχος της ICE, το οποίο προσπαθούσε να συλλάβει τον οδηγό.

Όπως αναφέρει το abc7chicago, το στέλεχος της ICE φέρεται να άνοιξε πυρ κατά του οχήματος, αλλά το άτομο κατάφερε να ξεφύγει.

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Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε στην Οδό 72, κοντά στη Mermaid Drive, στην περιοχή Manahawkin του δήμου Stafford. Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό αν το άτομο που διέφυγε τραυματίστηκε από πυροβολισμό. Το στέλεχος του ICE τραυματίστηκε, ωστόσο δεν είναι γνωστό πόσο σοβαρά είναι τα τραύματά του.

🚨 BREAKING: ICE agent attempted to arrest a suspect in NJ.



The man jumped into his car, struck the agent, and tried to flee. The agent fired shots at the vehicle as it sped away.



Suspect is still at large.

Developing story pic.twitter.com/HYGmQtdoU5— Alec Lace (@AlecLace) June 15, 2026

«Η Αστυνομία του Stafford Township τηρεί την Οδηγία του Γενικού Εισαγγελέα για την Εμπιστοσύνη των Μεταναστών και δεν συνδράμει ούτε συμμετέχει στην επιχείρηση της ICE. Η εν εξελίξει έρευνα δεν διεξάγεται από την Αστυνομία του Stafford Township. Ο ρόλος μας σε αυτό το στάδιο είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας και η ασφάλεια του τόπου του εγκλήματος», ανέφερε το τμήμα σε δήλωσή του. «Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια», τόνισε.