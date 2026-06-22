Κιρ Στάρμερ: Η αγκαλιά στη σύζυγό του και η δημόσια εξομολόγηση – “Υπήρξε ο βράχος μου”

Την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας 22/6 ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, κατά τη διάρκεια διαγγέλματος έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ και μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Επίσης, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη διαδοχή του λέγοντας ότι η διαδικασία από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών θα αρχίσει στις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί πριν τις καλοκαιρινές διακοπές της κοινοβουλευτικής περιόδου, στις 16 Ιουλίου.

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Στην ομιλία του, ο Κιρ Στάρμερ ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ και τη βρετανική δημόσια διοίκηση, ενώ, βαθιά συγκινημένος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σύζυγό του Βικτόρια Στάρμερ και στα παιδιά τους. 🚨 BREAKING: Keir Starmer gets emotional as he resigns as Prime Minister



"I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can to my fantastic wife Vic… and being best dad I can to my beautiful children, who have been my pride and joy" pic.twitter.com/3OaOMTqPLQ— Politics UK (@PolitlcsUK) June 22, 2026

«Όταν αποχωρήσω από την κορυφαία θέση της χώρας, θα αφιερώσω περισσότερο χρόνο στην πιο σημαντική δουλειά: στο να είμαι ο καλύτερος δυνατός σύζυγος για την υπέροχη σύζυγό μου, τη Βικ, η οποία υπήρξε ο βράχος μου στις καλές και τις κακές στιγμές, και στο να είμαι ο καλύτερος δυνατός πατέρας για τα όμορφα παιδιά μου, που είναι η περηφάνια και η χαρά μου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους φίλους και συναδέλφους που βρέθηκαν στο πλευρό μου αυτά τα τελευταία έξι περίπου χρόνια για την απίστευτη αφοσίωση, την προσφορά και την υποστήριξή τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το εξαιρετικό προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ και την εκπληκτική δημόσια διοίκηση της χώρας μας, που αφιερώνουν τη ζωή τους στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου» πρόσθεσε ο Στάρμερ.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας ολοκλήρωσε την ομιλία του με σπασμένη φωνή και στη συνέχεια αγκάλιασε τη γυναίκα του και πέρασε για τελευταία φορά το κατώφλι του αριθμού 10.