Επικοινωνία Πούτιν με Νετανιάχου και Πεζεσκιάν για την κατάσταση στο Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν τηλεφωνικά σήμερα την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και το Ιράν, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν θα μιλήσει αργότερα με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει ενημέρωση μετά την επικοινωνία Πούτιν-Πεζεσκιάν και μίλησε για μία «πολύ τεταμένη κατάσταση» και τις «προσπάθειες» του Πούτιν «υπέρ της αποκλιμάκωσης».

Μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Νετανιάχου, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεχίσει «τις προσήκουσες μεσολαβητικές προσπάθειες» και «να προωθήσει εποικοδομητικό διάλογο με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων κρατών» για την άμβλυνση των εντάσεων γύρω από το Ιράν.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε προσεγγίσεις αρχών υπέρ της ενίσχυσης των πολιτικο-διπλωματικών μέτρων για την προστασία τη σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Από την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας στις 28 Δεκεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα με στρατιωτική επέμβαση κατά της Τεχεράνης.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταγγέλλουν ότι το ιρανικό καθεστώς εφάρμοσε άγρια καταστολή των διαδηλώσεων, με χιλιάδες νεκρούς σε μία χώρα όπου το Ίντερνετ είναι μπλοκαρισμένο εδώ και μία εβδομάδα.

Το Ιράν είναι σημαντικός διπλωματικός, οικονομικός και στρατιωτικός εταίρος της Μόσχας στην Μέση Ανατολή.

Οι σχέσεις τους ενισχύθηκαν μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο 2022. Τον Ιανουάριο 2025 υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης για την ενίσχυση των σχέσεών τους, κυρίως στον στρατιωτικό τομέα.

Το Ιράν κατηγορείται από το Κίεβο και τους Δυτικούς ότι έχει προμηθεύσει στην Ρωσία drone Shahed και πυραύλους μικρού βεληνεκούς για τον πόλεμο που διεξάγει κατά της Ουκρανίας.