Πούτιν: Δήλωσε έτοιμος να βοηθήσει στις ειρηνευτικές συνομιλίες για το τέλος του πολέμου στο Ιράν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίστηκε σήμερα (12/4) έτοιμος να παρέμβει για μία ειρηνευτική λύση στον πόλεμου του Ιράν μετά το “ναυάγιο” στις συνομιλίες που έλαβαν χώρα στο Ισλαμαμπαντ.

Ειδικότερα, Ρώσος πρόεδρος μίλησε με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ισλαμαμπάντ και το πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε ότι ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να διευκολύνει μια ειρηνευτική διευθέτηση στη Μέση Ανατολή.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε την ετοιμότητά του να διευκολύνει περαιτέρω την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης και να μεσολαβήσει στις προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή», ανέφερε το Κρεμλίνο δίνοντας την είδηση για την τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Πεζεσκιάν.