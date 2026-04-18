Πάτρα: Εντοπίστηκε νεκρός ένας 60χρονος σε δωμάτιο ξενοδοχείου – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το Σάββατο 18/4 όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας 60χρονος σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο άνδρας ήταν άστεγος και όπως προκύπτει το τελευταίο διάστημα είχε βρει κατάλυμα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο.
Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το περιστατικό και άμεσα έφτασαν στο σημείο όπου διαπίστωσαν πως ο άνδρας που δεν είχε τις αισθήσεις του ήταν νεκρός.
Μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ευρήματα που να προκαλούν έστω υποψίες για εγκληματική ενέργεια.
Ωστόσο ο 60χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο όπου θα γίνει νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργούν αστυνομικοί του Β Α.Τ. Πατρών.
