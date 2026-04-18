Βιολάντα: Την αποφυλάκιση του μετά από δύο μήνες ζητάει ο ιδιοκτήτης

Την αποφυλάκιση του μετά από δύο μήνες ζητάει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα που κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 η πλευρά του επιχειρηματία υποστήριζει, πως δεν είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων, αφού το μοιραίο εργοστάσιο όπως και το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας δεν λειτουργούν.

Πλέον, το δικαστικό συμβούλιο θα πάρει την απόφαση του τον επόμενο μήνα, ενώ την εβδομάδα που έρχεται θα απολογηθεί τόσο ο προϊστάμενος παραγωγής, όσο και ο διευθυντής του εργοστασίου.