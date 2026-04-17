Το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών;

Έντονη συζήτηση και ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το ζήτημα του ψηφιακού ευρώ, που θα εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το ψηφιακό ευρώ σχεδιάζεται ως ένα σύγχρονο μέσο πληρωμών που θα διευκολύνει τις συναλλαγές των πολιτών και θα ενισχύσει την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η μετάβαση σε ένα πλήρως ψηφιακό σύστημα χρήματος εγείρει σοβαρά ερωτήματα, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Από τη μία πλευρά είναι όσοι υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να προσφέρει τη δυνατότητα μεγαλύτερης διαφάνειας και να μειώσει τη φοροδιαφυγή και την παράνομη οικονομική δραστηριότητα.

Από την άλλη, βέβαια, είναι κι εκείνοι που εκτιμούν ότι η καταγραφή των συναλλαγών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και σε έλεγχο των πολιτών.

Ψηφιακό ευρώ: Πότε θα τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή – Τι θα αλλάξει στις συναλλαγές

Η ΕΚΤ κινείται προς τον δρόμο του ψηφιακού ευρώ σταθερά, έχοντας ορίσει συγκεκριμένα ορόσημα που θα οδηγήσουν στην έκδοσή του και στην κυκλοφορία του από το 2029 με κύριο χαρακτηριστικό τις offline πληρωμές.

Νωρίτερα, και για διάστημα ενός έτους το ψηφιακό ευρώ θα τεθεί σε πιλοτική κυκλοφορία. Οι offline πληρωμές με το ψηφιακό ευρώ σημαίνουν ότι δεν θα υπάρχει ψηφιακό αποτύπωμα της συναλλαγής των καταναλωτών γεγονός που εξασφαλίζει την απαιτούμενη ιδιωτικότητα, ώστε να καταστεί ανταγωνιστικό απέναντι στα μετρητά.

Εφόσον η δέσμη νομοθετικών μέτρων για το ψηφιακό ευρώ υιοθετηθεί έως το τέλος του 2026, προβλέπεται να διενεργηθεί πιλοτική άσκηση διάρκειας 12 μηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της άσκησης, επιλεγμένοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα συνεργαστούν με το Ευρωσύστημα για τη δοκιμασία της τεχνικής, λειτουργικής και επιχειρησιακής ετοιμότητας του συστήματος σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Μετά από όλα αυτά θα ανοίξει ο δρόμος για την έκδοση ψηφιακού ευρώ (2029 και έπειτα).

Οι τελικές αποφάσεις για την επίσημη κυκλοφορία του ψηφιακού ευρώ θα ληφθούν από τα αρμόδια όργανα που θα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, εφόσον υιοθετηθεί, ενώ η τελική απόφαση για την έκδοση θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ μόνον αφού η νομοθεσία τεθεί σε ισχύ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πλεονεκτήματα από την δημιουργία του ψηφιακού ευρώ, όπως τα καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι τα ακόλουθα:

-Το ψηφιακό ευρώ, αναμένεται να αποτελέσει ένα σύγχρονο μέσο πληρωμής, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες όλων των Ευρωπαίων πολιτών στην ψηφιακή εποχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες της ζώνης του ευρώ, οι οποίοι θα μπορούν να το αποκτούν και να το χρησιμοποιούν με ίσους όρους.

-Θα γίνεται καθολικά αποδεκτό για πληρωμές σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ και υπό προϋποθέσεις και σε άλλες χώρες, εντός ή εκτός της ΕΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Θα αξιοποιεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό υφιστάμενες υποδομές και τεχνικά πρότυπα για την αποδοχή και τον διακανονισμό του, ελαχιστοποιώντας το κόστος προσαρμογής της αγοράς.

-Θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό στο ευρωπαϊκό τοπίο πληρωμών, μειώνοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση από μη ευρωπαϊκούς παρόχους.

-Θα εισαγάγει νέες δυνατότητες χρήσης, όπως οι εκτός σύνδεσης (offline) πληρωμές.

-Θα ωθήσει τις τράπεζες και τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να αναπτύξουν νέα προϊόντα σε συνδυασμό με το ψηφιακό ευρώ.

-Θα λειτουργεί με τα πλέον απαιτητικά πρότυπα ασφάλειας και εντός αυστηρού πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

“Το ψηφιακό ευρώ έχει ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς ενισχύει τη νομισματική κυριαρχία στη ζώνη του ευρώ και την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού χώρου πληρωμών. Προσφέρει μια αξιόπιστη δημόσια εναλλακτική λύση σε χρήμα κεντρικής τράπεζας έναντι των διαθέσιμων ιδιωτικών μέσων πληρωμών και στηρίζει την καινοτομία. Παράλληλα, συμβάλλει στη χρηματοοικονομική ένταξη, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στην ψηφιακή οικονομία” τονίζει η Τράπεζα της Ελλάδος στην παρουσίασή της για το ψηφιακό ευρώ.

Νίκος Παπανδρέου: Οι προυποθέσεις για την επιτυχία του ψηφιακού ευρώ

Σε δήλωσή του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, εισηγητής των Σοσιαλιστών και Δηµοκρατών (S&D) για τη δηµιουργία του ψηφιακού ευρώ, υπογράμμισε πως “σε µια εποχή όπου µεγάλο µέρος των πληρωµών είναι πια ψηφιακό, οι Ευρωπαίοι πολίτες χάνουν δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ σε αχρείαστες χρεώσεις πληρωµών σε ετήσια βάση”.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπανδρέου, σήμερα “η Ευρώπη είναι µονίµως ευάλωτη στην απειλή διακοπής καθηµερινών συναλλαγών από εξωτερικούς παράγοντες, µε σοβαρές συνέπειες για τη ζωή του πολίτη και την οικονοµική µας δραστηριότητα”.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι “η απάντηση σε αυτά τα θέµατα είναι το ψηφιακό ευρώ, δηλαδή η ψηφιακή µορφή του νοµίσµατος µε τους ίδιους όρους µε το χαρτονόµισµα“.

Ο Νίκος Παπανδρέου σημειώνει ότι πρόκειται για ιδιοκτησία του πολίτη, η οποία εγγυάται την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια, λέγοντας ότι “το ψηφιακό ευρώ συνιστά υποδοµή κορυφαίας γεωπολιτικής σηµασίας και το µεγαλύτερο σχέδιο ευρείας χρηµατοοικονοµικής υποδοµής από τη σύλληψη της Ευρωζώνης και ύστερα”.

Κατά τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, το ψηφιακό ευρώ θα πρέπει να:

-Αποτελεί µια πραγµατική εναλλακτική λύση έναντι των τελών που χρεώνουν τα υφιστάµενα ιδιωτικά συστήµατα πληρωµών.

-Καταστήσει τις αµοιβές εµπόρου προβλέψιµες, προσιτές, διαφανείς και δίκαιες.

-Μειώσει σηµαντικά τα τέλη εµπόρων, ώστε να είναι επωφελή για τους εµπόρους και την ευρωπαϊκή οικονοµία.

-Κάνει φθηνότερες, ασφαλέστερες και πιο εύχρηστες συναλλαγές για καταναλωτές αλλά και εµπόρους.

Προστατεύει τους Ευρωπαίους πολίτες και τις µικρές επιχειρήσεις.

Το DEBATER για μια ακόμα φορά ζητά τη γνώμη σας: Θεωρείτε ότι το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών;