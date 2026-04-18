Ναΐμ Κασέμ: Είμαστε ευγνώμονες για τη στήριξη του Ιράν με το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ ευχαρίστησε το Ιράν για τη στήριξη του στον Λίβανο και την οργάνωση.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε σε δηλώσεις του με το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ σταμάτησαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στον Λίβανο.

«Το πεδίο της μάχης αποδείχθηκε ότι έχει τον τελευταίο λόγο, και μια επιτυχημένη πολιτική πρέπει να αξιοποιήσει τα αποτελέσματά του ως πηγή δύναμης για να αναγκάσει τον ισραηλινό εχθρό να αποδεχτεί τα δικαιώματα του Λιβάνου.

Η προσωρινή κατάπαυση του πυρός δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τον τζιχάντ των μαχητών στα νότια σύνορα. Ο εχθρός δεν μπόρεσε να φτάσει στον Λιτάνι· ούτε την πρώτη εβδομάδα όπως είχε σχεδιάσει, ούτε κατά τη διάρκεια των 45 ημερών του πολέμου.

Ευχαριστούμε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία μας στήριξε και έθεσε ως προϋπόθεση για την κατάπαυση του πυρός στη συμφωνία του Πακιστάν τη διακοπή των επιθέσεων στο Λίβανο.

Σε απάντηση στην παραβίαση της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ, το Ιράν έκλεισε το Στενό του Ορμούζ, γεγονός που οδήγησε στην αποδοχή εκ μέρους των ΗΠΑ και ανάγκασε τον ισραηλινό εχθρό να σταματήσει τις επιθέσεις του στο Λίβανο» ανέφερε.