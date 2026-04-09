Πούτιν: Προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία λόγω Πάσχα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε πως με απόφαση του θα υπάρξει προσωρινή κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ρωσίας θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός το Πάσχα από τις 4:00 μ.μ. στις 11 Απριλίου έως τα τέλη της 12ης Απριλίου, ενώ περιμένει και από την Ουκρανία να δράσει με τον ίδιο τρόπο.

Η ανακοίνωση:

Με απόφαση του Ανώτατου Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Β.Β. Πούτιν, σε σχέση με την επερχόμενη Ορθόδοξη εορτή του Πάσχα (Λαμπρή Ανάσταση του Χριστού), κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός από τις 16:00 στις 11 Απριλίου έως το τέλος της ημέρας στις 12 Απριλίου 2026.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Α.Ρ. Μπελούσοφ και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων – Διοικητής της Κοινής Ομάδας Δυνάμεων, Στρατηγός του Στρατού Β.Β. Γκερασίμοφ, έλαβαν εντολή να σταματήσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις για αυτό το χρονικό διάστημα. Τα στρατεύματα πρέπει να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τυχόν προκλήσεις του εχθρού, καθώς και οποιεσδήποτε επιθετικές ενέργειες.

Υποθέτουμε ότι η ουκρανική πλευρά θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.