Τραμπ: Συνάντηση με συμβούλους του για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – «Ρεσάλτο ο στρατός σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντάται αυτή τη στιγμή με τους κορυφαίους συμβούλους του για να συζητήσουν το νέο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, σύμφωνα με ειδησεογραφικό πρακτορείο Channel 12.

Το Ιράν ανέτρεψε γρήγορα την πορεία του για το άνοιγμα του στενού νωρίτερα σήμερα, επιβάλλοντας εκ νέου περιορισμούς στην κρίσιμη πλωτή οδό, αφού οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι δεν θα τερματίσουν τον αποκλεισμό της ναυτιλίας που συνδέεται με το Ιράν.

Ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά τις τελευταίες ημέρες με τον αρχηγό του επιτελείου του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, και Ιρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το πρακτορείο αναφέρει επίσης ότι το Ιράν απείλησε να επαναλάβει την εκτόξευση πυραύλων κατά του Ισραήλ εάν δεν υπάρξει εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Μια 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ των πλευρών τέθηκε σε ισχύ νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

WSJ: Ο αμερικανικός στρατός ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν τις επόμενες ημέρες

Ο αμερικανικός στρατός ετοιμάζεται να επιβιβαστεί τις επόμενες ημέρες σε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν και δεκαέξι εμπορικά πλοία που βρίσκονται σε διεθνή ύδατα, αναφέρει η Wall Street Journal σε σημερινό της δημοσίευμα επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα.

Τραμπ: Δεν μπορεί να μας εκβιάσει μέσω των Στενών του Ορμούζ το Ιράν

Το Ιράν είπε σήμερα πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τους ναυτικούς πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ κλείνοντας το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Η Τεχεράνη επισήμανε πως απαντάει στον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, αποκαλώντας τον παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, την ώρα που ο ανώτατος ηγέτης Μοτζαμπά Χαμενεΐ προειδοποιεί πως το πολεμικό ναυτικό του Ιράν είναι έτοιμο να καταφέρει «νέες πικρές ήττες» στους εχθρούς του.

Ναυτιλιακές πηγές είπαν πως τουλάχιστον δύο πλοία ανέφεραν πως δέχθηκαν πυρά, ενώ επιχειρούσαν να διασχίσουν τον πορθμό. Στο Μουμπάι, μια ινδική κυβερνητική πηγή δήλωσε στο Ρόιτερς πως η Ινδία κάλεσε για εξηγήσεις τον πρέσβη του Ιράν, αφού ένα τάνκερ με σημαία Ινδίας που μετέφερε αργό πετρέλαιο δέχθηκε επίθεση ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά.

Στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ έχουν «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη ήθελε να κλείσει ξανά τα Στενά. Υπογράμμισε πως το Ιράν δεν μπορεί να εκβιάσει τις ΗΠΑ.

Ορισμένα εμπορικά πλοία έλαβαν μηνύματα μέσω ασυρμάτων από το ιρανικό πολεμικό ναυτικό που τους έλεγαν πως σε κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται ο διάπλους από τα Στενά, είπαν στο Ρόιτερς πηγές από τις αρχές ασφαλείας της ναυσιπλοΐας και ναυτιλιακές πηγές, ανατρέποντας τις ενδείξεις νωρίτερα σήμερα πως η κυκλοφορία θα μπορούσε να επαναληφθεί.

Τουλάχιστον δύο τάνκερ αναφέρθηκε πως δέχθηκαν πυρά, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τον πορθμό, είπαν οι πηγές.

Νωρίτερα, ιστότοποι παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων έδειξαν οκτώ δεξαμενόπλοια να διασχίζουν το στενό πέρασμα στην πρώτη μεγάλη μετακίνηση πλοίων από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν πριν από εβδομάδες.

CNN: Το Ιράν θα δώσει προτεραιότητα στη διέλευση των Στενών για πλοία που πληρώνουν

Το Ιράν θα δώσει προτεραιότητα στα πλοία που πληρώνουν για να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ, δήλωσε στο CNN το Σάββατο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

«Δεδομένου του περιορισμού στον αριθμό των πλοίων που θα τους επιτραπεί να περάσουν, το Ιράν αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα σε εκείνα τα πλοία που ανταποκρίνονται ταχύτερα στα νέα πρωτόκολλα του Στενού του Ορμούζ και να πληρώσει το κόστος των υπηρεσιών ασφάλειας και προστασίας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, τα πλοία που δεν πληρώνουν τα τέλη θα έχουν «αναβολή» στο πέρασμα τους.

Το Σάββατο, το Ιράν επέβαλε εκ νέου περιορισμούς στη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, επικαλούμενο «επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις εμπιστοσύνης» από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην εκεχειρία των δύο πλευρών.

Ο ανώτερος αξιωματούχος περιέγραψε το μέτρο ιεράρχησης προτεραιοτήτων ως μέρος των προσπαθειών του Ιράν να διαχειριστεί τη θαλάσσια κυκλοφορία «υπό το πρίσμα της νέας τάξης που διέπει αυτό το στενό».