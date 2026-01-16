Γιατί διστάζει ο Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν – Η επιφύλαξη του Ισραήλ και οι κυρώσεις σε στενό συνεργάτη του Χαμενεΐ

Σε διαβουλεύσεις βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με μια πιθανή στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, και για το κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ουσιαστικά το ιρανικό καθεστώς.

Σύμφωνα με πηγές, τις οποίες επικαλείται το Axios, η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι, ωστόσο η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να «παγώσει» προσωρινά την επέμβαση έχει αναδείξει έντονη ανησυχία τόσο εντός της αμερικανικής κυβέρνησης όσο και μεταξύ των συμμάχων, για το αν ένα πλήγμα κατά της Τεχεράνης θα προκαλούσε ταυτόχρονα ευρείας κλίμακας αντίποινα.

Την ώρα που ο Τραμπ εξετάζει και διπλωματικές επιλογές, ο αμερικανικός στρατός απομακρύνει προσωπικό από βάσεις στη Μέση Ανατολή και ενισχύει την παρουσία του στην περιοχή, με την αποστολή του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln και της συνοδευτικής δύναμης κρούσης. Αν και ένα πλήγμα δεν θεωρείται άμεσο, αμερικανική πηγή ανέφερε στο Axios ότι «όλοι γνωρίζουν πως ο πρόεδρος κρατά το δάχτυλο πάνω στο κουμπί».

Επιφυλακτικός ο Νετανιάχου

Ιδιαίτερες επιφυλάξεις εξέφρασαν τις τελευταίες 48 ώρες και Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επικοινώνησε με τον Τραμπ την Τετάρτη και ζήτησε περισσότερο χρόνο, ώστε το Ισραήλ να προετοιμαστεί για ενδεχόμενα ιρανικά αντίποινα, όπως μετέδωσαν οι The New York Times.

Ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι το υφιστάμενο αμερικανικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει πλήγματα σε στόχους των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν, δεν θεωρείται επαρκώς ισχυρό για να προκαλέσει ουσιαστική αποσταθεροποίηση του καθεστώτος.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα προχωρήσει σε στρατιωτική δράση εάν το ιρανικό καθεστώς σκοτώσει διαδηλωτές που συμμετέχουν εδώ και εβδομάδες σε αντικυβερνητική εξέγερση.

Σε ανάρτησή του την Τρίτη έγραψε «HELP IS ON ITS WAY», καλώντας τον ιρανικό λαό να «καταλάβει» κρατικούς θεσμούς.

Εκτιμάται ότι χιλιάδες διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, ενώ οι αρχές έχουν περιορίσει δραστικά την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες.

Κυρώσεις σε συνεργάτη του Χαμενεΐ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, υποστήριξε ότι 800 προγραμματισμένες εκτελέσεις ανεστάλησαν έπειτα από πίεση του Τραμπ. Ο ίδιος ο πρόεδρος δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί «από αξιόπιστη πηγή» πως «οι δολοφονίες στο Ιράν σταματούν». Λίγο αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο Fox News ότι δεν υπάρχουν σχέδια για απαγχονισμούς διαδηλωτών.

Παρά τα μηνύματα αυτά, η Τεχεράνη έκλεισε τον εναέριο χώρο της για αρκετές ώρες το βράδυ της Τετάρτης, υπό τον φόβο αμερικανικής επίθεσης. Αραβική πηγή σημείωσε ότι «οι Αμερικανοί επαναξιολογούν την κατάσταση», ενώ αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η δημόσια ρητορική της Ουάσινγκτον στοχεύει στη διατήρηση της αβεβαιότητας και στην αποπροσανατολιστική πίεση προς το Ιράν.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται από έναν εξαιρετικά περιορισμένο κύκλο κορυφαίων αξιωματούχων. «Ο πρόεδρος δεν αποκλείει καμία επιλογή, τώρα ή στο μέλλον», ανέφερε αμερικανική πηγή, τονίζοντας ότι ο Τραμπ «διατηρεί πάντα ανοιχτές τις επιλογές του». Άλλος αξιωματούχος σημείωσε ότι είναι πρόωρο να γίνει λόγος για στροφή αποκλιμάκωσης.

Την Τρίτη, ο Τραμπ συναντήθηκε με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, χωρίς να ληφθεί τελική απόφαση. Την Πέμπτη, ο Ιρανός πρέσβης στο Πακιστάν δήλωσε ότι ο Τραμπ διαβεβαίωσε την Τεχεράνη πως δεν θα υπάρξει επίθεση, ισχυρισμό που ο Λευκός Οίκος διέψευσε. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος αναδημοσίευσε στο Truth Social είδηση για αναστολή θανατικής ποινής 26χρονου διαδηλωτή, σχολιάζοντας ότι πρόκειται για «καλά νέα».

Στο παρασκήνιο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται σε στενό συντονισμό, με τον Νετανιάχου να αποφεύγει να πιέσει ανοιχτά για στρατιωτική δράση. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον εντείνει την πίεση με νέες κυρώσεις, στοχεύοντας μεταξύ άλλων τον Αλί Λαριτζανί, στενό συνεργάτη του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι ο Τραμπ παραμένει ανοιχτός στη διπλωματία, επιδιώκοντας όμως απευθείας δέσμευση από την κορυφή της ιρανικής ηγεσίας ότι μια σοβαρή συμφωνία είναι εφικτή.