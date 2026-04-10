“Αγανακτισμένος” ο Στάρμερ με Πούτιν και Τραμπ για την αυξομείωση στους λογαριασμούς ενέργειας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δηλώνει «αγανακτισμένος» για την αστάθεια στους λογαριασμούς ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω των πολέμων που διεξάγουν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Στάρμερ, σε συνέντευξή του στο ITV, θέλησε να υπογραμμίσει την ανάγκη ενεργειακής ανεξαρτησίας της Βρετανίας. Ωστόσο, το γεγονός ότι έφερε στο ίδιο πλαίσιο τον Ρώσο και τον Αμερικανό πρόεδρο αποτελεί ασυνήθιστη διαφοροποίηση για τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος συνήθως αποφεύγει την άμεση κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών, με τον Τραμπ να αντιδρά έντονα στην απροθυμία του Στάρμερ να εμπλακεί στη σύγκρουση.