Ζελένσκι για το μακελειό στο Κίεβο: Γεννημένος στη Ρωσία ο δράστης – Πέντε νεκροί και 14 τραυματίες

Σε νέες δηλώσεις για το μακελειό στο Κίεβο με τους πυροβολισμούς ενός ατόμου σε σούπερ μάρκετ προχώρησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο δράστης ήταν ένα άτομο που έζησε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή του Ντονέτσκ, ενώ γεννήθηκε στη Ρωσία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους και 14 τραυματίστηκαν (ανάμεσα τους και ένα 12χρονο αγόρι).

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Οι ανακριτές της Εθνικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας διεξάγουν αυτή τη στιγμή έρευνα για όλες τις περιστάσεις της επίθεσης εναντίον απλών πολιτών στο Κίεβο. Ο δράστης εξουδετερώθηκε. Κρατούσε ομήρους. Δυστυχώς, σκότωσε έναν από τους ομήρους. Σκότωσε τέσσερα άτομα απευθείας στο δρόμο. Μια ακόμη γυναίκα πέθανε στο νοσοκομείο: είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Τα συλλυπητήριά μου στους συγγενείς και τους οικείους των θυμάτων.

Καταφέραμε να σώσουμε τέσσερις ομήρους. Μέχρι στιγμής, είναι γνωστό ότι 14 άτομα τραυματίστηκαν. Ο αριθμός, δυστυχώς, ενδέχεται να αυξηθεί: υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που ζητούν βοήθεια. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται ένα αγόρι, 12 ετών. Οι γιατροί παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Είναι γνωστό ότι ο δράστης έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα, πριν βγει με το όπλο του στο δρόμο. Στο παρελθόν είχε ήδη υποστεί ποινική δίωξη. Έζησε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή του Ντονέτσκ, ενώ γεννήθηκε στη Ρωσία.

Αυτή τη στιγμή διερευνώνται όλα όσα είναι δυνατόν να γίνουν γνωστά για τον ίδιο και γιατί προκάλεσε όλα αυτά. Πρέπει να ελεγχθεί κάθε λεπτομέρεια. Οι ανακριτές εξετάζουν διάφορες εκδοχές. Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές του, το τηλέφωνό του, όλες οι επαφές του θα ελεγχθούν. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας και ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας θα ενημερώνουν το κοινό. Όλες οι επαληθευμένες πληροφορίες πρέπει να δοθούν στον λαό μας.

Θέλω επίσης να τιμήσω όλους όσους βοήθησαν στον τόπο των γεγονότων, όσους έσωσαν τους δικούς μας – βοήθησαν τους τραυματίες, βοήθησαν την αστυνομία. Ευχαριστώ επίσης όλους τους φίλους μας στον κόσμο που εκφράζουν τώρα τα συλλυπητήριά τους. Είναι απολύτως, απολύτως φρικτό να χάνουμε ανθρώπους έτσι, σε μια συνηθισμένη μέρα, σε μια συνηθισμένη πόλη. Αιώνια μνήμη στους νεκρούς.

Δόξα στην Ουκρανία!