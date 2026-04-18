Ιράν: Ετοιμάζει μηνύσεις για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ισφαχάν

Η επαρχία Ισφαχάν του Ιράν ανακοίνωσε ότι μια νομική ομάδα προετοιμάζει μια υπόθεση σχετικά με ζημιές που προκλήθηκαν σε ιστορικούς χώρους του Ισφαχάν από αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές.

Ο Μεχντί Τζαμαλινετζάντ, κυβερνήτης της επαρχίας, ανακοίνωσε την είδηση ​​σε εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Χώρων, όπου τόνισε την ανάγκη διατήρησης των ιστορικών κτιρίων και των αρχαίων χώρων.

«Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια του πολέμου και των επιθέσεων του εχθρού σε αυτήν την ιστορική πόλη, περίπου 203 σημεία εντός του Μεγάλου Παζαριού και 28 ιστορικά μνημεία υπέστησαν ζημιές και χρειάζονται αποκατάσταση», είπε.

Ο Τζαμαλινετζάντ εξήγησε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη νομικές διαδικασίες, σημειώνοντας ότι «ελπίζουμε να επιτύχουμε ευνοϊκά αποτελέσματα».