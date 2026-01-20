Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
ΔΙΕΘΝΗ

Έπαιξε μπάσκετ ο Ερντογάν για χάρη του Σακίλ Ο'Νιλ – Το δώρο του μύθου του NBA στον Τούρκο πρόεδρο (εικόνες)

Δείτε τις φωτογραφίες

Έπαιξε μπάσκετ ο Ερντογάν για χάρη του Σακίλ Ο’Νιλ – Το δώρο του μύθου του NBA στον Τούρκο πρόεδρο (εικόνες)
EPA
DEBATER NEWSROOM

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άφησε για λίγο την πολιτική και έπαιξε μπάσκετ με έναν θρύλο του NBA μετά από την συνάντηση του με τον Σακίλ Ο’Νιλ στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ο’Νιλ στο Κέντρο Αναπτυξιακής Καλαθοσφαίρισης στην Κωνσταντινούπολη.

Οι δύο τους αφού έριξαν μερικά σουτ στη συνέχεια αντάλλαξαν δώρα που δεν ήταν τίποτα άλλο από μπάλες μπάσκετ που είχαν η μία την υπογραφή του άλλου.

