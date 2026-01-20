Έπαιξε μπάσκετ ο Ερντογάν για χάρη του Σακίλ Ο’Νιλ – Το δώρο του μύθου του NBA στον Τούρκο πρόεδρο (εικόνες)

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άφησε για λίγο την πολιτική και έπαιξε μπάσκετ με έναν θρύλο του NBA μετά από την συνάντηση του με τον Σακίλ Ο’Νιλ στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ο’Νιλ στο Κέντρο Αναπτυξιακής Καλαθοσφαίρισης στην Κωνσταντινούπολη.

