Παροξυσμός στους φίλους των Μαϊάμι Χιτ για τη «βόμβα» με Γιάννη Αντετοκούνμπο – Κυκλοφόρησε η φανέλα του σε 15 σχέδια

Χαμός επικρατεί στις τάξεις των φίλων του Μαϊάμι Χιτ μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής «βόμβα» του Γιάννη Αντετοκούνμπο την Δευτέρα 6/7.

Συγκεκριμένα, οι Μαϊάμι Χιτ έβγαλαν ήδη 15 διαφορετικά σχέδια της φανέλας του «Greek Freak», με τους φίλους της ομάδας να παραγγέλνουν τη νέα αυτή εμφάνιση, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 100 δολάρια και φτάνουν έως τα 140.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Don’t just witness history…WEAR IT 🗣️ #34 available NOW in stores or online 💪 https://t.co/csW9x9l32p pic.twitter.com/eAPRTxpPLB— The Miami HEAT Store (@MiamiHEATstore) July 6, 2026

Πάντως, ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όπως τόνισε σκέφτεται να αλλάξει το νούμερο «34» και να καταλήγει όπως όλα δείχνουν στο 7. BREAKING: Giannis Antetokounmpo announces he doesn’t think he will keep number 34 this year with the Heat



He likes the number 7. 😳 https://t.co/0NeMNBZrLS pic.twitter.com/PRUbdQlJDU July 6, 2026

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι Χιτ απέκτησαν τον Αντετοκούνμπο και τον Μπόμπι Πόρτις Τζούνιορ, δύο παίκτες που συνέβαλαν καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ το 2021, καθώς και του NBA Cup το 2024.

Ο Αντετοκούνμπο αποχωρεί από τους Μπακς ως ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου, έχοντας καταρρίψει σχεδόν όλα τα σημαντικά ρεκόρ της ομάδας. Στη διάρκεια της καριέρας του αναδείχθηκε δύο φορές πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της κανονικής περιόδου, κατέκτησε το βραβείο του MVP στο NBA Cup, αναδείχθηκε MVP σε All-Star Game, ενώ τιμήθηκε και ως κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς.

Από την πλευρά τους, οι Μπακς εξασφάλισαν ένα σημαντικό πακέτο ανταλλαγμάτων, αποκτώντας τους Κασπάρας Γιακουτσιόνις, Κελ’ελ Γουέρ, Νέιτ Έιμεντ (Νο13 του ντραφτ 2026), Τάιλερ Χίρο και Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ, καθώς και το δικαίωμα ανταλλαγής επιλογής πρώτου γύρου στο ντραφτ του 2030, μία επιλογή πρώτου γύρου χωρίς προστασία για το 2031, ακόμη μία αντίστοιχη για το 2033 και μία επιλογή δεύτερου γύρου για το ντραφτ του 2033.