Ευτράπελα στην κοπή της πίτας των ομογενών της Κωνσταντινούπολης – Ελαττωματικά μαχαίρια και διακοπή ρεύματος (βίντεο)

Ευτράπελα σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της κοπής της πίτας των ομογενειακών ενώσεων της Κωνσταντινούπολης παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης, η τελετή είχε «τρία κακά».

Το πρώτο ήταν ότι με το που ξεκίνησε, σημειώθηκε διακοπή ρεύματος. Το δεύτερο ήταν πως όταν ο κ. Βαρθολομαίος ξεκίνησε να κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα, το μαχαίρι που του είχαν δώσει, έσπασε και χρειάστηκε να του φέρουν νέο. Όμως και το δεύτερο μαχαίρι αποδείχθηκε ελαττωματικό, καθώς στράβωσε.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πριν ολοκληρώσει την κοπή της πίτας, σχολίασε: «Κακός οιωνός».