Αποχαιρέτησε και επίσημα τους Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Το συγκινητικό βίντεο που ανήρτησε στα social media

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με ένα συγκινητικό βίντεο στα social media αποχαιρέτησε τους Μιλγουόκι Μπακς κάνοντας τον απολογισμό για όσα βίωσε στα «ελάφια».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από 13 σεζόν στους Μιλγουόκι Μπακς θα αποτελέσει παρελθόν, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ.