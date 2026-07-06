Αποχαιρέτησε και επίσημα τους Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Το συγκινητικό βίντεο που ανήρτησε στα social media
Τι ανέφερε ο «Greek Freak»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με ένα συγκινητικό βίντεο στα social media αποχαιρέτησε τους Μιλγουόκι Μπακς κάνοντας τον απολογισμό για όσα βίωσε στα «ελάφια».
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από 13 σεζόν στους Μιλγουόκι Μπακς θα αποτελέσει παρελθόν, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ.
πηγή στην Google
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