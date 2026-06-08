Έκρηξη drone στην Μολδαβία – Συναγερμός και στην Λετονία, σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη του ΝΑΤΟ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (8/6) στην Μολδαβία καθώς drone εντοπίστηκε το χωριό Όρχεϊ και εξερράγη, ενώ σε συναγερμό βρίσκεται ξανά και η Λετονία.

Ειδικότερα, οι αρχές στο Όρχεϊ έλαβαν ειδοποίηση γύρω στα μεσάνυχτα για ένα άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο έξω από το χωριό Λόπατνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε την αστυνομία ότι το αντικείμενο εξερράγη λίγο μετά την εμφάνισή του.

Στο σημείο βρέθηκε επιχειρησιακή ομάδα, εξειδικευμένες υπηρεσίες και μονάδες έκτακτης ανάγκης στο σημείο. Απέκλεισαν την περιοχή. Οι αξιωματούχοι ανέπτυξαν επίσης ειδικούς από τη Μονάδα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και εκπροσώπους της Διεύθυνσης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης του Όρχεϊ για να αξιολογήσουν τους πιθανούς κινδύνους και να διενεργήσουν αρχικές έρευνες στο σημείο.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό της έκρηξης δεν προκάλεσε τραυματισμούς.

Οι αρχές της Μολδαβίας συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Συναγερμός στην Λετονία, σηκώθηκαν αεροσκάφη του ΝΑΤΟ

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας εξέδωσαν τη Δευτέρα προειδοποίηση για επικείμενη αεροπορική επιδρομή για τις ανατολικές περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Τουλάχιστον ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) επιβεβαιώθηκε ότι εισήλθε στον λετονικό εναέριο χώρο από τη Ρωσία, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού στο Reuters. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που εισήλθε στον λετονικό εναέριο χώρο από τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός της χώρας της Βαλτικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προέλευση του drone δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Η Ουκρανία εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις της με drones μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας, μεταξύ άλλων και σε περιοχές της Βαλτικής Θάλασσας, όπου αρκετά ουκρανικά στρατιωτικά drones έχουν παρεκκλίνει της πορείας τους και έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Εσθονίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν με επιτυχία ένα drone που πετούσε στον λετονικό εναέριο χώρο!», ανέφερε ο στρατός της Λετονίας σε ανάρτηση στο Χ.

Οι αρχές της χώρας είχαν νωρίτερα σήμερα προειδοποιήσει τους πολίτες στις ανατολικές περιοχές της Λετονίας να προστατευτούν σε κλειστούς χώρους λόγω της απειλής. Η προειδοποίηση ήρθη όταν καταρρίφθηκε το drone, δήλωσε ο στρατός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στρατιωτικά drones που παρεκκλίνουν της πορείας τους και εισέρχονται στον εναέριο χώρο γειτονικών χωρών της Ρωσίας εντείνουν τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία εξαπλώνεται στα βόρεια σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.