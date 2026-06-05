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Ρουμανία: Συναγερμός για έκρηξη drone άγνωστης προέλευσης στο λιμάνι της Κονστάντζα – Δείτε βίντεο

Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Ρουμανία: Συναγερμός για έκρηξη drone άγνωστης προέλευσης στο λιμάνι της Κονστάντζα – Δείτε βίντεο
DEBATER NEWSROOM

Μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας το οποίο ανακαλύφθηκε στο πολιτικό λιμάνι της πόλης Κονστάντζα της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα αυτοανατινάχθηκε γύρω στις 10:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) χωρίς να προκαλέσει θύματα, ανέφερε το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας.

Το σκάφος επιφανείας είναι του τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν ανήκει στο οπλοστάσιο του στρατού της Ρουμανίας, πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

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Νωρίτερα, το τοπικό ΜΜΕ μέσο ενημέρωσης Digi24 ανέφερε ότι σημειώθηκε έκρηξη σκάφους επιφανείας στην Κονστάντζα.

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