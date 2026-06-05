Ρουμανία: Συναγερμός για έκρηξη drone άγνωστης προέλευσης στο λιμάνι της Κονστάντζα – Δείτε βίντεο

Μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας το οποίο ανακαλύφθηκε στο πολιτικό λιμάνι της πόλης Κονστάντζα της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα αυτοανατινάχθηκε γύρω στις 10:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) χωρίς να προκαλέσει θύματα, ανέφερε το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας.

Το σκάφος επιφανείας είναι του τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν ανήκει στο οπλοστάσιο του στρατού της Ρουμανίας, πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

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A maritime drone exploded at the port of Constanța in Romania



Romanian authorities say it is the type used in the war in Ukraine pic.twitter.com/w1wmocDguJ— Daily Romania (@daily_romania) June 5, 2026

Νωρίτερα, το τοπικό ΜΜΕ μέσο ενημέρωσης Digi24 ανέφερε ότι σημειώθηκε έκρηξη σκάφους επιφανείας στην Κονστάντζα.