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ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Δύο νεκροί σε επιδρομή drone στη Ναμπατία

Τα θύματα βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας πλήγματος κοντά σε νοσοκομείο

Λίβανος: Δύο νεκροί σε επιδρομή drone στη Ναμπατία
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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επιδρομή ισραηλινού drone στη Ναμπατία του νοτίου Λιβάνου, παρά την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, όπως μεταδίδει το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά).

Τα θύματα βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας πλήγματος drone «κοντά σε νοσοκομείο», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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Σε επίθεση που προηγήθηκε στη Ναμπατία έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άμαχοι, οι οποίοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο. Ανάμεσά τους μια διευθύντρια σχολείου, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

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