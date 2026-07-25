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ΔΙΕΘΝΗ

Σαουδική Αραβία: Ελληνική πυροβολαρχία Patriot κατέρριψε ακόμη ένα drone από την Υεμένη

Νέα επιτυχής αναχαίτιση από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για την τέταρτη επιτυχή εμπλοκή μέσα σε λίγες ώρες, μετά την κατάρριψη δύο βαλλιστικών πυραύλων και ενός ακόμη UAV νωρίτερα το Σάββατο.

Σαουδική Αραβία: Ελληνική πυροβολαρχία Patriot κατέρριψε ακόμη ένα drone από την Υεμένη
DEBATER NEWSROOM

Η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας προχώρησε το απόγευμα του Σαββάτου (25/7), στις 17:05 ώρα Ελλάδας, στην επιτυχή κατάρριψη ενός ακόμη Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV) στην περιοχή Γιανμπού, εφαρμόζοντας τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το UAV προερχόταν από την Υεμένη.

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Τέσσερις επιτυχείς αναχαιτίσεις μέσα στην ίδια ημέρα

Πρόκειται για τη δεύτερη κατάρριψη UAV από την ελληνική πυροβολαρχία μέσα στο Σάββατο, καθώς είχε προηγηθεί ακόμη μία επιτυχής αναχαίτιση στις 11:10 ώρα Ελλάδας.

Νωρίτερα, στις 07:15 ώρα Ελλάδας, η ίδια πυροβολαρχία είχε καταρρίψει δύο βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι επίσης είχαν εκτοξευθεί από την Υεμένη.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, στόχος της πρωινής επίθεσης ήταν σημαντική εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία.

Συνεχίζεται η αποστολή της Ελληνικής Δύναμης

Όπως επισημαίνεται από στρατιωτικές πηγές, η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία Integrated Air Missile Defense Concept, η οποία υποστηρίζει την αεράμυνα του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

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