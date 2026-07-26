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Ρουμανία: Νέα κατάρριψη drone στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ – Το τρίτο κατά σειρά τις τελευταίες ημέρες

Σε απόσταση 12 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Σουλίνα

Ρουμανία: Νέα κατάρριψη drone στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ – Το τρίτο κατά σειρά τις τελευταίες ημέρες
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Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας της Ρουμανίας κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χωρίς έγκριση, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της χώρας. Πρόκειται για τρίτο παρόμοιο περιστατικό τις τελευταίες ημέρες.

«Το drone κατερρίφθη με ασφάλεια, σε μια απόσταση 12 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Σουλίνα, στον εθνικό εναέριο χώρο, πάνω από τα χωρικά ύδατα» αναφέρει το υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωση του .

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Το πρώτο drone, το οποίο σύμφωνα με τους Ρουμάνους εισαγγελείς που εξέτασαν τα συντρίμμια ήταν ρωσικής προέλευσης (τύπου Shahed), καταρρίφθηκε από τη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ την Παρασκευή.

Με αυστηρό τόνο, ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, ανακοίνωσε μέσω του X ότι το Βουκουρέστι θα υποβάλει διπλωματικό διάβημα διαμαρτυρίας προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, με βάση τα ευρήματα της έρευνας.

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