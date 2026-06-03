Εικόνες χάους στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ: 63 τραυματίες και ένας νεκρός από την ιρανική πυραυλική επίθεση

Ανεβαίνει όλο και περισσότερο ο αριθμός των τραυματιών από την επίθεση του Ιράν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με δεκάδες τραυματίες να μεταφέρονται σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας.

Τα νοσοκομεία του Κουβέιτ υποδέχθηκαν 63 τραυματίες από την επίθεση με drones κατά του αεροδρομίου, η οποία προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, ενός ινδού επιβάτη. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν με ανακοίνωση στο Telegram οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

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Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι 63 άνθρωποι νοσηλεύονται, ανάμεσά τους πολίτες, επιβάτες και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, «με τραύματα στο κεφάλι, με εγκεφαλικές αιμορραγίες, ακρωτηριασμούς και τραύματα που προκλήθηκαν από εκρήξεις».

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανάρτησαν ανακοίνωση στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίθεση που έγινε σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικού τάνκερ και ιρανικού νησιού.

«Σε απάντηση της επίθεσης αυτής, η αεροπορική βάση ελικοπτέρων Αλι αλ-Σάλεμ του Κουβέιτ, καθώς και η έδρα του 5ου αμερικανικού στόλου στο Μπαχρέιν έγιναν στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones των δυνάμεων των Φρουρών», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Destruction at Kuwait International Airport after today's missile strikes by the Islamic regime of Iran, in which multiple civilians were injured.



They are deliberately targeting civilian infra while strengthening themselves behind peace talks.



Decisive action is required pic.twitter.com/0hoOValDaT— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 3, 2026

Με “καταιγισμό πυραύλων” απειλεί η Τεχεράνη

Ένα νεκρός και δεκάδες τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από την ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την καταδίκη και την έντονη αντίδραση του Κράτους του Κουβέιτ, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, έναντι των βίαιων και συνεχιζόμενων ιρανικών επιθέσεων με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η τελευταία εκ των οποίων σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, με στόχο για άλλη μια φορά πολιτικές και ζωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, τον τραυματισμό άλλων και τη πρόκληση ζημιών σε ζωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και διπλωματικές αποστολές», ανέφερε το υπουργείο στο X.

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Η χώρα διατηρεί το «πλήρες και εγγενές δικαίωμά» της να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ως απάντηση στις «αμαρτωλές και επαναλαμβανόμενες ιρανικές επιθέσεις», πρόσθεσε. #WATCH : Footage of Kuwait Airport After Iranian Strike pic.twitter.com/BQNo7lc1aI ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 3, 2026

Στο μεταξύ, το Ιράν καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις του, χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας και του διεθνούς δικαίου ρίχνοντας την ευθύνη στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ για την υποστήριξη των συγκεκριμένων χτυπημάτων.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφός τους επιθέσεις εναντίον ενός ιρανικού πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κεσμ.

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🚨 UPDATE: (unconfirmed)

Newly surfaced open-source images and videos document severe damage, raging fires at the fuel depot, and structural interior collapses at Kuwait International Airport Terminal 1 following the recent Iranian drone wave. First responders remain heavily… pic.twitter.com/PslHM6gRMT— X-K (@ConflictRadarME) June 3, 2026

Το υπουργείο σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι “καταδικάζει έντονα την αποικιοκρατική χρήση από τις ΗΠΑ του εδάφους και υποδομών χωρών της περιοχής για να εξαπολύσουν τις επιθετικές ενέργειές τους εναντίον του Ιράν”, ενώ υπογράμμισε ότι οι ηγέτες του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν φέρουν “άμεση και ξεκάθαρη ευθύνη” για τις επιθέσεις αυτές.

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Two interceptors are launched from a MIM-104 “Patriot” Surface-to-Air Missile Battery near Kuwait City during tonight’s Iranian ballistic missile attack against Ali Al Salem Air Base in Kuwait. pic.twitter.com/MpU5g3XPc9— OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2026

Στο μεταξύ ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοζταμπά Χαμενεΐ, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποίησε για “καταιγισμό πυραύλων και drones” σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

“Κάθε πλήγμα και κάθε επίθεση θα αντιμετωπίζεται με έναν καταιγισμό πυραύλων και drones”, έγραψε στο Χ.