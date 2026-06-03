Εικόνες χάους στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ: 63 τραυματίες και ένας νεκρός από την ιρανική πυραυλική επίθεση
Ανέλαβαν την ευθύνη για το χτύπημα οι Φρουροί της Επανάστασης
Ανεβαίνει όλο και περισσότερο ο αριθμός των τραυματιών από την επίθεση του Ιράν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με δεκάδες τραυματίες να μεταφέρονται σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας.
Τα νοσοκομεία του Κουβέιτ υποδέχθηκαν 63 τραυματίες από την επίθεση με drones κατά του αεροδρομίου, η οποία προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, ενός ινδού επιβάτη. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν με ανακοίνωση στο Telegram οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.
Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι 63 άνθρωποι νοσηλεύονται, ανάμεσά τους πολίτες, επιβάτες και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, «με τραύματα στο κεφάλι, με εγκεφαλικές αιμορραγίες, ακρωτηριασμούς και τραύματα που προκλήθηκαν από εκρήξεις».
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανάρτησαν ανακοίνωση στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίθεση που έγινε σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικού τάνκερ και ιρανικού νησιού.
«Σε απάντηση της επίθεσης αυτής, η αεροπορική βάση ελικοπτέρων Αλι αλ-Σάλεμ του Κουβέιτ, καθώς και η έδρα του 5ου αμερικανικού στόλου στο Μπαχρέιν έγιναν στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones των δυνάμεων των Φρουρών», σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Με “καταιγισμό πυραύλων” απειλεί η Τεχεράνη
Ένα νεκρός και δεκάδες τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από την ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ.
«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την καταδίκη και την έντονη αντίδραση του Κράτους του Κουβέιτ, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, έναντι των βίαιων και συνεχιζόμενων ιρανικών επιθέσεων με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η τελευταία εκ των οποίων σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, με στόχο για άλλη μια φορά πολιτικές και ζωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, τον τραυματισμό άλλων και τη πρόκληση ζημιών σε ζωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και διπλωματικές αποστολές», ανέφερε το υπουργείο στο X.
Η χώρα διατηρεί το «πλήρες και εγγενές δικαίωμά» της να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ως απάντηση στις «αμαρτωλές και επαναλαμβανόμενες ιρανικές επιθέσεις», πρόσθεσε.
Στο μεταξύ, το Ιράν καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις του, χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας και του διεθνούς δικαίου ρίχνοντας την ευθύνη στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ για την υποστήριξη των συγκεκριμένων χτυπημάτων.
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφός τους επιθέσεις εναντίον ενός ιρανικού πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κεσμ.
Το υπουργείο σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι “καταδικάζει έντονα την αποικιοκρατική χρήση από τις ΗΠΑ του εδάφους και υποδομών χωρών της περιοχής για να εξαπολύσουν τις επιθετικές ενέργειές τους εναντίον του Ιράν”, ενώ υπογράμμισε ότι οι ηγέτες του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν φέρουν “άμεση και ξεκάθαρη ευθύνη” για τις επιθέσεις αυτές.
Στο μεταξύ ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοζταμπά Χαμενεΐ, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποίησε για “καταιγισμό πυραύλων και drones” σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.
“Κάθε πλήγμα και κάθε επίθεση θα αντιμετωπίζεται με έναν καταιγισμό πυραύλων και drones”, έγραψε στο Χ.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις