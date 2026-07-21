Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Απεγκλωβίστηκαν 13 άτομα από βαν – Δύο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Εγνατία Οδό, κοντά στον κόμβο της Μέστης στον Έβρο, όταν βαν που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με άλλα οχήματα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Από το όχημα απεγκλωβίστηκαν συνολικά 13 άτομα, ενώ δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κομοτηνή, μεταξύ του κόμβου Σαπών και των διοδίων της Μέστης. Το βαν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ενεπλάκη σε καραμπόλα με άλλα οχήματα, ενώ ένα Ι.Χ. ανετράπη στο οδόστρωμα.

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Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της 6ης ΕΜΑΚ, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων από το βαν, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οι δύο σοβαρότερα τραυματισμένοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό επηρεάστηκε προσωρινά, με τους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.