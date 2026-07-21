Τροχαίο με τραυματίες στην Εγνατία Οδό – Επιχείρηση απεγκλωβισμού κοντά στον κόμβο της Μέστης

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του κόμβου της Μέστης, μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα και να στηθεί μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του. Από τη σύγκρουση υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή των τραυματιών σε νοσοκομεία της περιοχής.

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Παράλληλα, δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της 6ης ΕΜΑΚ επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό ατόμου που παρέμεινε παγιδευμένο στο όχημα μετά το τροχαίο.

Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται στο σημείο και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες αναζητείται και το προπορευόμενο όχημα που ενεπλάκη στο περιστατικό.