Γιάννης Παπαμιχαήλ: Σπαράζει καρδιές η ανάρτησή του για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης
Ο μοναχογιός της αξέχαστης ηθοποιού άφησε τα αγαπημένα της λουλούδια και δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Instagram μια φωτογραφία
Μία ημέρα μετά το ετήσιο μνημόσυνο για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επισκέφθηκε το μνήμα της μητέρας του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, επιλέγοντας να την τιμήσει με έναν ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο.
Ο μοναχογιός της αξέχαστης ηθοποιού άφησε τα αγαπημένα της λουλούδια και δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Instagram μια φωτογραφία από τον τάφο της, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα. Η επίσκεψή του πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά το μνημόσυνο, από το οποίο ο ίδιος είχε απουσιάσει.
Η συγκινητική ανάρτησή του
Στο μήνυμά του, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αναφέρθηκε στην απουσία της μητέρας του, τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό της, γράφοντας μεταξύ άλλων:
«Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια που μου είπες. Σ’ αγαπώ».
Η ανάρτησή του συγκέντρωσε πλήθος σχολίων από διαδικτυακούς φίλους, οι οποίοι εξέφρασαν τη συγκίνησή τους και τίμησαν τη μνήμη της Αλίκης Βουγιουκλάκη, που παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού κινηματογράφου.
Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου 1996, σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Υπήρξε η πιο εμβληματική πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, κερδίζοντας τον τίτλο της «εθνικής σταρ» μέσα από δεκάδες επιτυχημένες ταινίες και θεατρικές παραστάσεις που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές. Άφησε πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, αλλά και τον μοναχογιό της, Γιάννη Παπαμιχαήλ, καρπό του γάμου της με τον ηθοποιό Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό της, παραμένει μία από τις πιο αγαπητές και διαχρονικές προσωπικότητες της ελληνικής τέχνης.
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