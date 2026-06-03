Το Ιράν χτύπησε με drones το αεροδρόμιο του Κουβέιτ – Σοβαρές ζημιές, αναφορές για τραυματίες

Το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ επλήγη από ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και υπάρχουν τραυματίες, ανακοίνωσαν σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

«Εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν σήμερα το τέρμιναλ επιβατών (T1) του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ, στο πλαίσιο μιας ιρανικής επίθεσης, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές και τραυματισμούς ανθρώπων», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις μέσω του λογαριασμού τους στο X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

REUTERS/social media

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανέστειλε την εναέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, μετέδωσε το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων Kuna. 🚨 BREAKING: Kuwait International Airport’s Terminal 1 (T1) has been hit by Iranian drones and missiles, according to Kuwait's Civil Aviation Authority. Emergency protocols are activated, flight traffic is suspended, and incoming planes are being diverted due to structural damage… pic.twitter.com/mZsl05Q9OI— X-K (@ConflictRadarME) June 3, 2026

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει νωρίτερα πως δύο ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Κουβέιτ δεν έφθασαν στο στόχο τους ή διαλύθηκαν καθ’ οδόν, ενώ τρεις πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίσθηκαν από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Μπαχρέιν.

بيان رقم (63)



صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن عدداً من الطائرات المسيّرة المعادية استهدفت اليوم مبنى الركاب (T1) بمطار الكويت الدولي نتيجة العدوان الإيراني الآثم، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص، حيث تلقوا… pic.twitter.com/HMSd0TX7sG— KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 3, 2026

Ανταλλαγή χτυπημάτων στον Περσικό Κόλπο

Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε όταν οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με πύραυλο Hellfire δεξαμενόπλοιο με σημαία Μποτσουάνας, το οποίο κατευθυνόταν προς το ιρανικό πετρελαϊκό τερματικό στο νησί Χαργκ.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ (CENTCOM), το πλοίο παραβίαζε τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

U.S. forces disabled an oil tanker headed for an Iranian port after the vessel allegedly ignored repeated warnings for nearly 24 hours.



Newly released CENTCOM footage shows the moment a Hellfire missile strikes the ship's engine room, stopping the tanker before it could reach… pic.twitter.com/7D972fP5fD— Fox News (@FoxNews) June 2, 2026

Η Τεχεράνη απάντησε αρχικά πλήττοντας εμπορικό πλοίο με σημαία Λιβερίας κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η πιο σοβαρή κλιμάκωση ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα, όταν οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση σε στρατιωτικό σταθμό ελέγχου στο νησί Κεσμ, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για την επιτήρηση της θαλάσσιας διόδου του Ορμούζ.

Το Ιράν αντέδρασε εκτοξεύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέα επίθεση με drones κατά αμερικανικών δυνάμεων

Λίγες ώρες μετά τα πυραυλικά πλήγματα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι απέκρουσε και δεύτερο κύμα ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κανένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν πέτυχε τον στόχο του και δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξέλιξη ενισχύει τους φόβους ότι η αντιπαράθεση κινδυνεύει να περάσει σε νέα φάση, με συχνότερες επιθέσεις και αντίποινα σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, τόσο αμερικανικές όσο και ιρανικές πηγές αφήνουν να εννοηθεί ότι οι διπλωματικές επαφές δεν έχουν διακοπεί.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται, διαψεύδοντας ουσιαστικά τις πληροφορίες των προηγούμενων ημερών περί πλήρους αναστολής τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι εξακολουθεί να θεωρεί εφικτή μια συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την παράταση της εκεχειρίας «εντός της επόμενης εβδομάδας».

Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι η στάση του Ισραήλ στον Λίβανο αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν προειδοποίησε ότι εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, η κατάσταση μπορεί να οδηγηθεί σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση.