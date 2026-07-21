Νέο μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν – Η Τεχεράνη έπληξε δύο τάνκερ στο Ορμούζ, το ένα ελληνικό

Ανεβαίνει επικίνδυνα μέρα με τη μέρα το «θερμόμετρο» ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, με νέες εκατέρωθεν επιθέσεις να εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε τη δέκατη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, με τον Λευκό Οίκο να διαμηνύει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει διαφορετικά.

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Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ άλλων στο νησί Κεσμ, καθώς και στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Τσαμπαχάρ, Κοναράκ και Ισφαχάν, ενώ τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη απάντησε στο νέο κύμα επιθέσεων με πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους γειτονικών χωρών.

Οι ΗΠΑ λένε πως έπληξαν «ναυτικές δυνατότητες» και «κέντρα στρατιωτικής διοίκησης» στο Ιράν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το βράδυ της Δευτέρας προς ξημερώματα Τρίτηςότι ολοκλήρωσαν τα πλήγματα που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν για 10η συναπτή νύχτα, τονίζοντας ότι στοχοποίησαν ιδίως «κέντρα στρατιωτικής διοίκησης» και «ναυτικές δυνατότητες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Δυνάμεις των ΗΠΑ «έπληξαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να μειώσουν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριό τους που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Εκρήξεις στο νότιο Ιράν

Λίγο μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Κεσμ και Μπεμανί, στην επαρχία Χορμοζγκάν, στις ακτές του Κόλπου του Ομάν.

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Οι συγκεκριμένες περιοχές βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Χτυπήσαμε άλλα δύο τάνκερ, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Το Ιράν, κατά την τακτική των τελευταίων ημερών, επιτέθηκε σε πλοία που θεωρεί ότι παραβιάζουν την απαγόρευση και πρακτικά τα αδρανοποιεί με πυραυλικά χτυπήματα.

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Αργά τη Δευτέρα, πλοίο μεταφοράς υδρογονανθράκων χτυπήθηκε από «άγνωστου τύπου βλήμα» στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ομάν, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

Επιπλέον, με τον ίδιο τρόπο χτυπήθηκε και τάνκερ που φέρεται να είναι ελληνικό. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ωστόσο, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό με πλοίο ελληνικών συμφερόντων μέσα σε λίγες ημέρες.

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⚡️🚨 New report: a Greek oil tanker has been targeted and stopped in waters south of Iran, marking a second tanker incident in the Strait of Hormuz area following the earlier attack on a Kuwaiti-flagged vessel. (IRIB News)— Middle East Observer (@ME_Observer_) July 21, 2026

🚨 BREAKING:



​Iran hit a Greek-owned oil tanker in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/s4POHP9Go8 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 20, 2026

Σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης τόνιζαν ότι «ξέσπασε τεράστια πυρκαγιά και σταμάτησαν δύο πετρελαιοφόρα που παραβίασαν τους κανόνες και προσπάθησαν να εξαπατήσουν και να διασχίσουν την επικίνδυνη νότια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ, υπό την πίεση και τον δελεασμό του αμερικανικού στρατού που σκοτώνει παιδιά, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτά. Μονάδες διάσωσης εργάζονται επί του παρόντος για την εκκένωση των πληρωμάτων αυτών των δύο πλοίων από την περιοχή».

Προσθέτει ότι «το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών επαναλαμβάνει την προειδοποίησή του προς τις ναυτιλιακές εταιρείες σχετικά με την ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας των πληρωμάτων και των πλοίων τους, να μην βασίζονται σε παραπλανητικές πληροφορίες που εκδίδει ο αμερικανικός στρατός και να αποφεύγουν επικίνδυνες και επιχειρησιακά ανασφαλείς διαδρομές.

Φυσικά, όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές προκλήσεις στην περιοχή, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, και ούτε μια σταγόνα πετρελαίου και φυσικού αερίου ούτε ένα φορτίο χημικών λιπασμάτων θα εξαχθεί από την περιοχή».

Παρά τη διαβεβαίωση της CENTCOM ότι οι εμπορικές διελεύσεις συνεχίζονται, η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ έχει καταγράψει κατακόρυφη πτώση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν ανέφερε ότι έπληξε δυο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και εγκατάσταση ραντάρ σε δυο αμερικανικές θέσεις στο Μπαχρέιν, καθώς και ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως με μετά την επίθεση εναντίον των συστημάτων αυτών «ο εχθρός πρέπει να προετοιμάζεται για «κύματα drones και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές», ανέφερε το σώμα σε ανακοίνωσή του που αναμετέδωσε το πρακτορείο. 🚨🇮🇷 Iran's Army releases footage of missiles firing at U.S. HIMARS systems in Kuwait, the launchers suspected in the ground-launched strikes on Iran.



The Army published video of surface-to-surface missiles launching toward HIMARS positions at Camp Arifjan, calling it the 18th… pic.twitter.com/psy423SRVJ— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 20, 2026

Επίσης, η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς το έδαφός της.

Οι Χούθι της Υεμένης κηρύσσουν «ναυτικό εμπάργκο» κατά της Σαουδικής Αραβίας

Οι Χούθι της Υεμένης, που τάσσονται στο πλευρό του Ιράν, δήλωσαν τη Δευτέρα ότι θα επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, ανοίγοντας ένα πιθανό νέο μέτωπο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο τους με το Ιράν και αυξάνοντας την απειλή για τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας και το εμπόριο πέρα από τον Κόλπος.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από νέες ενδείξεις διπλωματικών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και παράλλληλα μετά από μία από τις πιο θανατηφόρες περιόδους του πολέμου για τις αμερικανικές δυνάμεις.

Οι Χούθι προχώρησαν στην ανακοίνωσή τους παρά τις ενδείξεις ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον επιθυμούν να επαναλάβουν τις διπλωματικές επαφές προκειμένου να σταματήσουν τον κύκλο επιθέσεων που επιδεινώνεται και έχει σχεδόν καταστρέψει την εύθραυστη προσωρινή συμφωνία που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι οι μεσολαβητές είχαν υποβάλει «προτάσεις» στην Τεχεράνη, υποδηλώνοντας ότι οι διπλωματικές επαφές παραμένουν ενεργές, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σαουδική Αραβία καταδίκασε τις δηλώσεις των Χούθι, οι οποίοι κατηγορούν το Ριάντ για επιβολή πολιορκίας στην Υεμένη, καθώς και την ανακοίνωση της οργάνωσης ότι θα εμποδίσει τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα προς σαουδαραβικά λιμάνια.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας χαρακτήρισε τις κατηγορίες «αβάσιμες».

Στο μεταξύ, ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός στην Υεμένη δήλωσε ότι θα απαντήσει «με ισχύ» στις απειλές των Χούθι κατά πλοίων, μετά την ανακοίνωση της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης ότι επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία.

Ο συνασπισμός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι άρχισε να εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας για τα πλοία του που διέρχονται από τα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.