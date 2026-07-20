ΗΠΑ – Ιράν: Πρόταση για 10ημερη κατάπαυση πυρός στην Μέση Ανατολή – Τι θα ισχύσει για τα Στενά του Ορμούζ

Νέα πρόταση για κατάπαυση πυρός διάρκειας 10 ημερών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ διαβίβασαν οι χώρες που μεσολαβούν στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Το ιρανικό πρακτορείο ISNA μεταδίδει ότι οι διαμεσολαβητές διαβίβασαν στο Ιράν πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις ΗΠΑ, η οποία προβλέπει 10ήμερη κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι αναβίωσης της προσωρινής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον περασμένο μήνα, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος τη Δευτέρα.

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Η πρόταση προβλέπει την επιστροφή των δύο χωρών στις θέσεις που διατηρούσαν πριν από την τελευταία κλιμάκωση, στις 9 Ιουλίου, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Την ίδια ώρα, το Al Arabiya, επικαλούμενο πηγή, μετέδωσε ότι εξετάζεται και δεύτερη πρόταση κατάπαυσης του πυρός, η οποία αποσκοπεί στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για διάστημα από 10 ημέρες έως δύο εβδομάδες.

Όσον αφορά τις ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε ότι η χώρα του παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις, τονίζοντας πως η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να επιδιώκει μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών, παρά τους βομβαρδισμούς της ιρανικής επικράτειας από τον αμερικανό στρατό.

Πεζεσκιάν: “Είμαστε σε γενικευμένο πόλεμο με τις ΗΠΑ”

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανακοίνωσε ότι η χώρα του βρίσκεται σε «γενικευμένο πόλεμο» με τις ΗΠΑ και ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να αποδεχτεί τις επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Σε ανακοίνωση της πρεδρίας, ο Πεζεσκιάν τόνισε πως «η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εμπλέκεται σε γενικευμένο πόλεμο» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να αποδεχτούμε τις φυσικές συνέπειες αυτής της αντίστασης».

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Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τη νέα κλιμάκωση της έντασης που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, καθώς οι εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Χούθι: Ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό εις βάρος της Σαουδικής Αραβία

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν δια του στρατιωτικού τους εκπροσώπου την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού της Σαουδικής Αραβίας.

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Οι αντάρτες «κηρύσσουν ναυτικό αποκλεισμό κατά του εγκληματικού σαουδαραβικού εχθρού, βάσει της αρχής “οφθαλμόν αντί οφθαλμού”, με άμεση ισχύ από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων των Χούθι, Γιαχία Σάρια.

Η εξέλιξη έρχεται καθώς τις τελευταίες ημέρες κλιμακώνεται και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την εμπλοκή των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο Σάρια τόνισε προηγουμένως ότι ο αποκλεισμός των λιμανιών της Υεμένης και η επίθεση στο αεροδρόμιό της στη Σαναά θα λάβουν απάντηση.

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«Ο λαός μας δεν μπορεί να υπομένει αυτή την άδικη πολιορκία και επιθετικότητα χωρίς να αντιδρά… Έχει κάθε δικαίωμα να αντιμετωπίσει αυτή την άδικη πολιορκία και επιθετικότητα με όλα τα διαθέσιμα μέσα», δήλωσε ο Σάρια.