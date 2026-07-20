Πεζεσκιάν: “Είμαστε σε γενικευμένο πόλεμο με τις ΗΠΑ – Να αποδεχθούμε τις συνέπειες”

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανακοίνωσε ότι η χώρα του βρίσκεται σε «γενικευμένο πόλεμο» με τις ΗΠΑ και ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να αποδεχτεί τις επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Σε ανακοίνωση της πρεδρίας, ο Πεζεσκιάν τόνισε πως «η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εμπλέκεται σε γενικευμένο πόλεμο» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να αποδεχτούμε τις φυσικές συνέπειες αυτής της αντίστασης».

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Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τη νέα κλιμάκωση της έντασης που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, καθώς οι εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, για ένατη συνεχή νύχτα, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με ανακοινώσεις για πλήγματα εναντίον αμερικανικών θέσεων στη Συρία και επιθέσεις με drones στην περιοχή του Κόλπου.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε «επιτυχώς» τους βομβαρδισμούς τους οποίους εξαπέλυσε για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, στις 22:00 (ώρα Ουάσιγκτον· σήμερα στις 05:00 ώρα Ελλάδας), διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε, μεταξύ άλλων, κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Οι νυχτερινές επιδρομές «στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»). U.S. Central Command (CENTCOM) has completed its ninth consecutive night of strikes against Iran, targeting military command centers, air defenses, coastal surveillance sites, and communications networks in an effort to further degrade the Islamic Revolutionary Guard Corps'… https://t.co/R3Vd86csPr pic.twitter.com/VqcQO1nyqI ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 20, 2026 CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

Τραμπ για Ιράν: Για άλλη μια φορά τους χτυπήσαμε σκληρά

Σε δηλώσεις του μετά τον τελικό του Μουντιάλ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε για το Ιράν ότι «τους χτυπήσαμε ξανά πολύ σκληρά απόψε, και το κάναμε αυτό προς τιμήν των τριών -πιθανώς τριών- μεγάλων πατριωτών», εννοώντας τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που χάθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

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Όπως εξήγησε, «αυτοί οι μεγάλοι πατριώτες πολεμούσαν εκεί έξω [για να] μην μπορέσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Σχετικά με τους βομβαρδισμούς είπε ότι «το Ιράν έχει υποστεί πολύ, πολύ σοβαρές ζημιές. Έχουν χάσει σχεδόν τα πάντα σε στρατιωτικό επίπεδο, τους απέμειναν πολύ λίγα: έχουν μερικούς πυραύλους, μερικά drone, λίγη κατασκευαστική ικανότητα, αλλά όχι πολλά».

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