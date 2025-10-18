CNN: Η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι δίνει ελπίδες στο Κίεβο, αλλά το μεγάλο «έπαθλο» παραμένει μακριά: 

Η σχέση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φαίνεται να έχει βελτιωθεί αισθητά, μετά από μήνες ψυχρότητας και αβεβαιότητας. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ανάλυση του CNN, η σταθερή δέσμευση των ΗΠΑ για στρατιωτική υποστήριξη – το «μεγάλο έπαθλο» για το Κίεβο – παραμένει ακόμη μακριά.

Τραμπ και Πούτιν: Η διπλή στρατηγική

Μετά από εννέα μήνες έντονης διπλωματικής δραστηριότητας, ο Τραμπ δείχνει να προτιμά να δώσει ακόμη μια ευκαιρία στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για ειρηνικές συνομιλίες, παρά να προχωρήσει σε ευθεία στρατιωτική κλιμάκωση. Παρά ταύτα, η πρόσφατη συνάντησή του με τον Ζελένσκι άφησε ορισμένα «σημάδια ελπίδας» για την ουκρανική πλευρά.

Στο επίκεντρο των δηλώσεων του Τραμπ βρέθηκε η φράση: «Πρέπει να σταματήσουν εκεί που είναι», μια πρόταση εκεχειρίας κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης, που το Κίεβο φαίνεται να θεωρεί αποδεκτή. Ο Ζελένσκι, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, τόνισε: «Πρέπει να σταματήσουμε εκεί που είμαστε, και μετά να μιλήσουμε».

Tomahawk: Η λεπτή γραμμή της αμερικανικής στήριξης

Ο Αμερικανός πρόεδρος κινείται σε λεπτή ισορροπία. Από τη μία, εξήρε τους αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk, τονίζοντας πως η συνάντηση αφορούσε πιθανή παροχή τους στην Ουκρανία. Από την άλλη, υπογράμμισε πως ελπίζει «να τελειώσει ο πόλεμος χωρίς να χρειαστεί να σκεφτούμε τους Tomahawk».

Η ανάλυση του CNN υπογραμμίζει ότι ο Τραμπ επιχειρεί να παίξει σε δύο ταμπλό: να δείξει στον Πούτιν ότι διαθέτει τη δυνατότητα να ενισχύσει στρατιωτικά την Ουκρανία, αλλά ταυτόχρονα να αφήνει ανοιχτή την πόρτα για ειρηνευτική συμφωνία, την οποία ο ίδιος αποκαλεί «Αριθμός 9».

Ο Ζελένσκι απέφυγε λεπτομέρειες για τη συζήτηση περί Tomahawk, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν κλιμάκωση, και απάντησε λιτά όταν ρωτήθηκε αν είναι αισιόδοξος ή απαισιόδοξος: «Είμαι ρεαλιστής».

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ παραδέχθηκε δημόσια ότι ο Πούτιν ενδέχεται να τον χειρίζεται, μια παραδοχή που το CNN χαρακτηρίζει «αργοπορημένη αλλά κρίσιμη συνειδητοποίηση».

Η επικείμενη σύνοδος της Βουδαπέστης μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, αν και χωρίς ορισμένη ημερομηνία, αναμένεται να δοκιμάσει τη νέα στάση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος φαίνεται να υιοθετεί τη λογική των Ευρωπαίων συμμάχων του: ο Πούτιν καταλαβαίνει μόνο τη δύναμη.

Πώς διαμορφώνεται τώρα η ισορροπία δυνάμεων στο μέτωπο

Παρά την αποτυχία της ρωσικής θερινής επίθεσης να αποφέρει ουσιαστικά κέρδη, η Ουκρανία συνεχίζει να ελέγχει βασικές πόλεις όπως το Ποκρόβσκ και το Κουπιάνσκ. Παρά τις απώλειες και την κόπωση, το Κίεβο αξιοποιεί την τεχνολογία των drones – «Φτιάχνουν πολύ καλά drones», παραδέχθηκε ο Τραμπ.

Η πίεση προς τον Πούτιν αυξάνεται, καθώς οι αποτυχίες στο μέτωπο, οι κυρώσεις, η έλλειψη καυσίμων και η φθορά στο εσωτερικό δημιουργούν ερωτήματα για το αν η Ρωσία μπορεί να αντέξει έναν ακόμη παρατεταμένο χειμώνα πολέμου.

Ο Ζελένσκι δείχνει να έχει επιβιώσει από μια δύσκολη περίοδο, όπου η Ουάσινγκτον έμοιαζε να τον εγκαταλείπει. Τώρα, η Ουκρανία δεν ζητά απλώς βοήθεια, αλλά προσφέρει στους συμμάχους της προηγμένη τεχνολογία drones, αναδιαμορφώνοντας τη θέση της στη Δύση.

Τι θα κάνει ο Πούτιν; Το μεγάλο ερώτημα της Ρωσίας

Η ανάλυση του CNN καταλήγει με τη φράση: «Όσο κι αν η Ρωσία μπορεί να καταπνίγει τη διαφωνία, το ερώτημα για τον Πούτιν γίνεται όλο και πιο ηχηρό: Ποιο είναι το επόμενο βήμα σου;»