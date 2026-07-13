Αργεντινή – Αγγλία: Η παρέα του Μέσι θα φορέσει την μπλε φανέλα του Μουντιάλ 1986 στον μεγάλο ημιτελικό

Η Αργεντινή θα φορέσει την χαρακτηριστική μπλε φανέλα στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 με την Αγγλία που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (15/7).

Οι Αργεντινοί επέλεξαν να μη φορέσουν την παραδοσιακή φανέλα τους, καθώς με την μπλε είχαν αγωνιστεί και στον αξέχαστο προημιτελικό του Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό στο παιχνίδι που σημαδεύτηκε από το χέρι του θεού και το απίθανο γκολ του Μαραντόνα που πέρασε όλη την ομάδα της Αγγλίας.

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Η Αργεντινή φορούσε την μπλε φανέλα και στον αγώνα των «16» του Μουντιάλ του 1998 απέναντι στην Αγγλία στο οποίο η “αλμπισελέστε” επικράτησε στα πέναλτι.