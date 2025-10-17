Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: «Nα τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς τους Τόμαχοκ» – Η ανταλλαγή με drones που έπεσε στο τραπέζι

Τέλος στα «όνειρα» της Ουκρανίας για τους πυραύλους Τόμαχοκ έβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε σήμερα ότι ο Ρώσος ομόλογός του ενδέχεται να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, εκτιμώντας ωστόσο ταυτόχρονα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «θέλει μια συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ναι» απάντησε ο Τραμπ όταν τον ρώτησαν εάν ανησυχεί για την πιθανότητα να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Είναι πιθανό. Ναι, λίγο χρόνο», πρόσθεσε. «Αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι τέτοιου είδους τεχνάσματα. Πιστεύω ότι θέλει μια συμφωνία», επανέλαβε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε εξάλλου ότι θα ήταν «πρόωρο» να εφοδιάσει την Ουκρανία με πυραύλους Τόμαχοκ. «Ελπίζω ότι (οι Ουκρανοί) δεν θα τους χρειαστούν. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος στον πόλεμο χωρίς να σκεφτούμε τους Τόμαχοκ» είπε, καθισμένος απέναντι στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο.

Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η συνεχής στήριξη στο Κίεβο θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις αμυντικές δυνατότητες των ΗΠΑ και ο ίδιος έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι η χώρα θα διαθέτει επαρκή εξοπλισμό. Όταν ρωτήθηκε τι θα συνέβαινε αν οι ΗΠΑ βρίσκονταν αντιμέτωπες με μια σύγκρουση και χρειάζονταν τους Τόμαχοκ, ο Τραμπ απάντησε: «Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Χρειαζόμαστε τους Τόμαχοκ και πολλά άλλα πράγματα που στέλναμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία. Ξέρετε, δίναμε, τους δίναμε πολλά».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε μια νέα μορφή συνεργασίας, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία μπορεί να προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες «χιλιάδες drones», εφόσον η Ουάσιγκτον της επιτρέψει να χρησιμοποιήσει Τόμαχοκ. «Γι’ αυτό μπορούμε να συνεργαστούμε – για να ενισχύσουμε και την αμερικανική παραγωγή. Έχουμε μια μεγάλη πρόταση που αφορά τα drones» είπε ο Ζελένσκι.

Όταν ρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, θα μας ενδιέφερε. Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε ήδη πολλά drones – κατασκευάζουμε τα δικά μας, αλλά αγοράζουμε και από άλλους, και η Ουκρανία φτιάχνει πολύ καλά drones».

Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε στον Αμερικανό ομόλογό του, τον Ντόναλντ Τραμπ, «χάρτες» που δείχνουν πιθανούς στόχους οι οποίοι θα μπορούσαν να χτυπηθούν εντός της Ρωσίας, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στην Ουάσινγκτον, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

Στους χάρτες αυτούς σημειώνονται «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα στον Λευκό Οίκο, μετέδωσαν δύο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές.