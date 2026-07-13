Φάλαινα φυσητήρας “κόβει” βόλτες ανοιχτά των Καμένων Βούρλων (βίντεο)

Συχνή παρουσία μιας φάλαινας φυσητήρα καταγράφηκε στον Μαλιακό και τον Βόρειο Ευβοϊκό, με την πρώτη της εμφάνιση να σημειώνεται στις 31 Μαΐου ανοιχτά του Θεολόγου Μαλεσίνας, στη συνέχεια στις 10 Ιουλίου στο Μαλιακό Κόλπο και την Κυριακή 12 Ιουλίου στα Καμένα Βούρλα, 350 μέτρα από την ακτή στο ύψος του Ξενοδοχείου «Σίσσυ».

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο LamiaReport, καταγράφεται η στιγμή που η φάλαινα αναδύεται για να αναπνεύσει και να εκπνεύσει τον αέρα και τους χαρακτηριστικούς υδρατμούς μέχρι και σε ύψος 5 μέτρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φάλαινα φυσητήρας είναι μόνιμος κάτοικος Μεσογείου, ωστόσο σε στενούς κόλπους όπως ο Βόρειος Ευβοϊκός και ακόμη πιο ρηχούς όπως ο Μαλιακός, δεν είχε απαντηθεί μέχρι σήμερα.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι είναι πολύ φιλικό είδος, ωστόσο το τεράστιο μέγεθός του επιβάλλει η παρατήρησή του να γίνεται από απόσταση ασφαλείας.

Λατρεύει τα μεγάλα βάθη όπου κυνηγάει καλαμάρια και άλλα κεφαλόποδα για αυτό και προκαλούν εντύπωση οι βόλτες της στην περιοχή μας. Συνηθίζεται πάντως θαλάσσια κήτη να μπερδεύονται από θορύβους της θάλασσας και να ακολουθούν καράβια. Το πιο πιθανό είναι η είσοδός της στην περιοχή μας να έγινε από το στενό του Αρτεμισίου, καθώς το είδος της απαντάται στη βαθιά λεκάνη των Βορείων Σποράδων.