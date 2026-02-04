Axios: «Καταρρέουν τα σχέδια για συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν με φόντο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης», λενε Αμερικανοί αξιωματούχοι

Οι ΗΠΑ απέρριψαν τις απαιτήσεις του Ιράν για αλλαγή τοποθεσίας και ατζέντας των προγραμματισμένων συνομιλιών, όπως μεταδίδει το Axios, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν την Τετάρτη την Τεχεράνη ότι δεν θα αποδεχθούν τα αιτήματα για μεταφορά της συνάντησης από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν και για διεξαγωγή των συνομιλιών σε διμερές πλαίσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αρχική συμφωνία προέβλεπε συνάντηση την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής ως παρατηρητών.

Την Τρίτη, ωστόσο, το Ιράν ζήτησε να αλλάξει ο τόπος και η μορφή των συνομιλιών, προκειμένου αυτές να επικεντρωθούν αποκλειστικά σε πυρηνικά ζητήματα, τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής.

«Τους είπαμε ότι είναι αυτό ή τίποτα, και απάντησαν: “Εντάξει, τότε τίποτα”», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα. Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, εξετάζουν την πιθανότητα επανέναρξης των συνομιλιών στην αρχική τους μορφή εντός της τρέχουσας ή της επόμενης εβδομάδας, εφόσον το Ιράν επιστρέψει στις προηγούμενες προϋποθέσεις.

Ο αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι «θέλουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια πραγματική συμφωνία, αλλιώς οι άνθρωποι θα εξετάσουν άλλες επιλογές», αναφερόμενος στις επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική δράση.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να ταξιδέψουν στο Κατάρ την Πέμπτη για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό σχετικά με το Ιράν.

Μέχρι στιγμής, οι δύο Αμερικανοί σχεδιάζουν να επιστρέψουν στο Μαϊάμι, αντί να ταξιδέψουν για να συναντήσουν τους Ιρανούς.