Αραγτσί: Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προβαίνουν σε «τυφλές δολοφονίες» για να αντισταθμίσουν την «αποτυχία»
Τι ανέφερε σε δηλώσεις του
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι προβαίνουν σε «τυφλές δολοφονίες» για να αντισταθμίσουν την «αποτυχία τους» να επιτύχουν τους πολεμικούς τους στόχους.
Ο Αραγτσί δήλωσε ότι τέτοιες δολοφονίες «όχι μόνο δεν αποδυναμώνουν τη βούληση του ιρανικού έθνους, αλλά ενισχύουν την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει την πορεία της αντίστασης».
