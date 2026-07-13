Κατολισθήσεις στον Μύρτο Κεφαλονιάς: “Είμαστε στα όρια” – Τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας

Στα “όρια του ανεκτού” βρίσκεται ο κίνδυνος από τις κατολισθήσεις στον Μύρτο Κεφαλονιάς σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

Μιλώντας στο OPEN ο κ. Λέκκας διευκρίνισε ότι ελήφθησαν έκτακτα μέτρα μετά την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας. Το ζήτημα της ασφάλειας των λουόμενων και των επισκεπτών τίθεται πλέον σε απόλυτη προτεραιότητα, με στόχο τη θωράκιση της περιοχής απέναντι στους φυσικούς κινδύνους που κρύβει το δυναμικό γεωλογικό περιβάλλον της διάσημης ακτής.

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Ειδικότερα, θα υπάρξει μέριμνα από πλευράς Δήμων που ανήκουν οι παραλίες για να μην πλησιάζουν οι τουρίστες, σε περιπτώσεις κατολισθήσεων να απομακρύνονται οι τουρίστες. Όπως ανέφερε ο κ. Λέκκας δίνουν δείγματα οι κατολισθήσεις, ενώ μετά από σεισμικές δονήσεις ή βροχοπτώσεις οι παραλίες θα μένουν κλειστές.

Η περιοχή που περιβάλλει τη γνωστή σπηλιά του Μύρτου χαρακτηρίζεται από απότομα πρανά και βραχώδεις σχηματισμούς, προϊόντα φυσικών διεργασιών χιλιάδων ετών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι κατολισθήσεις σε τέτοια περιβάλλοντα αποτελούν μια διαρκή, «σιωπηλή» απειλή, καθώς εκδηλώνονται αιφνιδιαστικά και χωρίς προειδοποιητικά σημάδια, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή επιστημονική παρακολούθηση.

Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από το kefaloniapress, το οποίο καταγράφει τη στιγμή της αποκόλλησης μεγάλων βραχωδών όγκων από την απότομη πλαγιά, προκαλώντας έντονη ανησυχία και επιταχύνοντας τις διαδικασίες για τη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας.