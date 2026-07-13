“Μάχη” για τα Στενά του Ορμούζ – Οι ΗΠΑ σφυροκοπούν ξανά το Ιράν, η Τεχεράνη απαντά με πλήγματα σε βάσεις στον Κόλπο

Σε πολύ επικίνδυνη φάση έχει εισέλθει για μια ακόμα φορά η κρίση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανταλλάσσουν σκληρά πλήγματα, με αιχμή τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αραβικά κράτη της περιοχής.

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Οι εξελίξεις ήδη προκαλούν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ενώ απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις διπλωματικές προσπάθειες των δύο πλευρών για εκεχειρία.

Νέο κύμα πληγμάτων από τις ΗΠΑ εναντίον «δεκάδων στόχων» στο Ιράν

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον «δεκάδων στόχων» στο Ιράν, για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, τονίζοντας πως είναι έτοιμες «να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας» στο στενό του Ορμούζ που κατ’ αυτές «δεν ελέγχει» το Ιράν. https://t.co/V84pTWxDwH July 13, 2026

Επλήγησαν «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτιας επιτήρησης, πυραυλικές δυνατότητες, δυνατότητες μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και μικρά πλεούμενα», σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»). BREAKING: Fresh, massive strikes reported near Bandar Abbas, Iran.



Multiple explosions are rocking Iran’s most critical naval port on the Strait of Hormuz right now. The pressure on the IRGC isn't stopping. pic.twitter.com/Mp3BOUQXaI— سيف الدرعي| Saif alderei (@saif_aldareei) July 12, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν βάσεις των ΗΠΑ σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Το Ιράν «καταδίκασε σθεναρά» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του.

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At least six short-range ballistic missiles were launched in the last few minutes from the Bushehr Province of Southern Iran towards Bahrain. pic.twitter.com/IbVZWzl3Es— OSINTdefender (@sentdefender) July 13, 2026

🇮🇷⚔️🇺🇸🇯🇴 Footage from about 1,5 hours ago shows the large Iranian barrage towards Jordan



At least 12 ballistic missiles were fired at the Prince Hassan Airbase.



Middle_East_Spectator pic.twitter.com/82UNtLYtcW ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 13, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης –ο ιδεολογικός στρατός της Τεχεράνης– ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ενώ από την πλευρά τους οι ΗΠΑ γνωστοποίησαν πως έπληξαν «δεκάδες στόχους» στο Ιράν.

IRGC Public Relations:



“The fuel tanks and ammunition warehouses of Prince Hassan Air Base in Jordan were set ablaze.” pic.twitter.com/VXZKxlpCF5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 13, 2026

Το IRNA, επικαλούμενο τους Φρουρούς, μετέδωσε έγιναν επιθέσεις εναντίον της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Χασάν στην Ιορδανία, αμερικανικού κέντρου διοίκησης και ελέγχου αμερικανικών drones στο Μπαχρέιν, καθώς οι βάσεις Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ στο Κουβέιτ. BREAKING: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) says it targeted Prince Hassan Air Base in Jordan with missiles and drones, setting fire to several fuel depots and ammunition storage facilities.



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Τουλάχιστον ένας νεκρός στο Ιράν

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο τον οποίο επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η αμερικανική επίθεση έπληξε αντλιοστάσιο άρδευσης καλλιεργειών, λένε οι ιρανικές Αρχές.

Εν τω μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος των αμερικανικών επιθέσεων ήταν ανώτατο στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν μέσα σε υπόγειο κέντρο διοίκησης.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο

Στην καρδιά της νέας κλιμάκωσης βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι τελευταίες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν μετά από νέα ενέργεια των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικού πλοίου που διέπλεε την περιοχή.

Το Ιράν, από την πλευρά του, επιμένει ότι οι κινήσεις του αποτελούν απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις και εξακολουθεί να προειδοποιεί τα εμπορικά πλοία να μην χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, όπως εκείνη κατά μήκος των ακτών του Ομάν.

Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να αποτελούν το ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί της Τεχεράνης, καθώς από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Το Ιράν λέει ότι τα πλήγματα των ΗΠΑ «εκμηδένισαν» τις διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών

Το Ιράν «καταδίκασε σθεναρά» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι «εκμηδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών» με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε ακόμη τις ΗΠΑ ότι «παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους» του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και προκάλεσαν την «επιστροφή της ανασφάλειας» στα Στενά του Ορμούζ, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Το αμερικανικό καθεστώς προκάλεσε επίσης την επιστροφή της ανασφάλειας στο στενό του Ορμούζ και τη διατάραξη της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας αναμιγνυόμενο απροκάλυπτα στη διαδικασία μέσω της οποίας το Ιράν έθετε σε εφαρμογή τους αναγκαίους διακανονισμούς» στο πέρασμα κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, επέμεινε η ιρανική διπλωματία.

Νέο άλμα για τις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν άνοδο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης πως κλείνει εκ νέου, μέχρι νεοτέρας, το στενό του Ορμούζ –καίριας σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων– το σαββατοκύριακο.

Η τιμή του βαρελιού της διεθνούς ποικιλίας αναφοράς Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, προς παράδοση τον Σεπτέμβριο, αυξανόταν κατά 3,75% στα 78,86 δολάρια περί τη 01:10, μετά το άνοιγμα των αγορών στην Ασία.

Η τιμή της αντίστοιχης αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, του West Texas Intermediate (WTI), προς παράδοση τον Αύγουστο, αυξανόταν κατά 3,65% στα 74,02 δολάρια.