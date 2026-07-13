Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον ΕΟΔΥ: Κρούσματα σαλμονέλας στην Λαμία – 16 άτομα στο νοσοκομείο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο

Έλεγχοι στα εστιατόρια της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής μόλυνσης

Συναγερμός στον ΕΟΔΥ: Κρούσματα σαλμονέλας στην Λαμία – 16 άτομα στο νοσοκομείο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο
EUROKINISSI/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
DEBATER NEWSROOM

Ανησυχία επικρατεί στην Λαμία λόγω των κρουσμάτων σαλμονέλας που σημειώνονται στην περιοχή, καθώς το Σαββατοκύριακο πάνω από 16 άτομα πέρασαν από τα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό.

Σύμφωνα με το lamiareport, τέσσερα άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν και παραμένουν σε Κλινική του Νοσοκομείου. Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διάφορα καταστήματα εστίασης της περιοχής, κάτι που παραπέμπει ότι μιλάμε για ολόκληρη μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου (πιθανότατα κοτόπουλου) από κοινό προμηθευτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, Ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους στα εστιατόρια της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής μόλυνσης.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ