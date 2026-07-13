Συναγερμός στον ΕΟΔΥ: Κρούσματα σαλμονέλας στην Λαμία – 16 άτομα στο νοσοκομείο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο

Ανησυχία επικρατεί στην Λαμία λόγω των κρουσμάτων σαλμονέλας που σημειώνονται στην περιοχή, καθώς το Σαββατοκύριακο πάνω από 16 άτομα πέρασαν από τα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό.

Σύμφωνα με το lamiareport, τέσσερα άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν και παραμένουν σε Κλινική του Νοσοκομείου. Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διάφορα καταστήματα εστίασης της περιοχής, κάτι που παραπέμπει ότι μιλάμε για ολόκληρη μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου (πιθανότατα κοτόπουλου) από κοινό προμηθευτή.

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Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, Ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους στα εστιατόρια της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής μόλυνσης.